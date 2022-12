JAKARTA - Buat teman-teman yang hobi menggambar, tentu ingin mengasah kemampuannya agar lebih mahir lagi. Untuk menunjang hal itu, media sosial juga dapat membantu, lho.

Salah satunya dengan berbagai macam challenge menggambar yang bisa diikuti untuk mempertajam skill atau menantang kemampuan diri sendiri.

Nah, berikut ini ada 5 challenge seni di internet yang masih bisa diikuti hingga sekarang.

1. Inktober

Inktober merupakan sebuah challenge yang diinisiasi oleh seorang ilustrator ternama asal Amerika Serikat bernama Jake Parker.

Acara online tahunan tersebut diadakan tiap bulan Oktober untuk mengasah kemampuan menggambar, terutama dengan menggunakan media pena.

Follow Berita Okezone di Google News

Challenge satu ini cukup menarik dan mentereng di media sosial.

Bahkan banyak orang yang turut terinspirasi membuat challenge sejenis dengan beragam nama, ada juga akun Inktober Indonesia yang juga sering memberikan hadiah untuk karya terbaik.

Bagi teman-teman yang ingin mengikuti, bisa langsung mempublikasikan karyanya di media sosial dengan tagar #inktober atau tandai akun Inktober.Id pada bulan Oktober.

Untuk prompt atau tema gambar di hari tertentu juga bisa langsung dilihat di akun utama Inktober.

2. Doodlewash Art Challenge

Challenge satu ini diadakan oleh komunitas seni, Doodlewash dan juga berbentuk prompt yang berisi tema gambar yang harus dibuat di tanggal tertentu.

Namun berbeda dengan Inktober, prompt tersebut selalu diperbarui tiap tahunnya dan tidak dibatasi untuk hanya dilakukan pada bulan-bulan tertentu.

Puncak dari challenge yang diadakan Doodlewash ada pada World Watercolor Month yang diadakan tiap bulan Juli untuk mendukung berkembangnya pendidikan di bidang seni. Selain itu, turut pula diadakan giveaway pada acara tersebut.

Untuk mengikuti challengenya, teman-teman bisa mempublikasikan karya di media sosial beserta tagar yang diberlakukan tiap bulan dari Doodlewash.

3. Huevember

Huevember merupakan challenge yang diadakan tiap bulan November dan diciptakan oleh seorang desainer karakter bernama Matthieu Daures.

Challenge ini sendiri pertama kali dimulai pada tahun 2014 dan tercipta berkat Daures dan temannya yang ingin membuat event online yang serupa dengan Inktober.

Dibandingkan dengan event lainnya, Huevember tergolong unik karena tema yang diambil adalah warna, bukan bentuk tertentu yang harus ada pada gambar.

Alhasil karya yang dihasilkan pada hari tertentu terasa lebih serasi dan harmonis karena seluruhnya berada pada warna atau hue yang sama.

Teman-teman bisa mengikuti challenge Huevember dengan cara menggambar sesuai prompt warna yang dikeluarkan pada tahun tersebut.

Kemudian unggah karya ke media sosial dengan tagar Huevember.

4. Draw This Again

Asal muasal challenge ini terbilang cukup unik karena dimulai sebagai meme di situs DeviantArt.

Selain itu, juga tidak ada ketentuan waktu layaknya challenge lain pada daftar ini.

Popularitas dari Draw This Again ada pada puncaknya pada sekitar tahun 2010-an dan bisa dibilang sekarang sudah cukup menurun.

Meski begitu, Draw This Again masih tetap relevan dan hasil dari mengikuti challenge ini pun menjadi patokan yang cukup jelas mengenai perkembangan kemampuan menggambar kita telah sampai sejauh mana.

Untuk mengikuti Draw This Again, teman-teman bisa membuat versi terbaru dari gambar lama kalian.

Kemudian kedua versi tersebut bisa disatukan ke dalam satu gambar.

5. Draw This in Your Style

Dimulai pertama kali oleh Marine Vernhes, Draw This in Your Style atau DTIYS telah menjelma menjadi salah satu tema challenge paling populer di media sosial.

Bahkan challenge #sailormoonredraw yang pernah booming bisa dikatakan merupakan salah satu bentuk dari Draw This in Your Style.

DTIYS tidak memiliki pengelola tetap yang akan memberikan kriteria tertentu secara rutin. Biasanya akun-akun seniman tertentu yang akan memberi tantangan tersebut kepada pengikutnya.

Namun jangan khawatir karena kalian juga bisa melihat akun instagram @dtiys yang telah merangkum akun-akun seniman yang membuka challenge Draw This in Your Style.

Kalian bisa langsung gambar karya-karya milik seniman di akun tersebut dengan gaya masing-masing.

Nah, lima challenge tadi bisa menjadi referensi bagi teman-teman untuk mengasah atau menantang kemampuan menggambar diri sendiri. Bagaimana? Apakah alat gambar kalian sudah siap?

Â

Atif Kasful Haq

Â

Persma Kentingan UNS