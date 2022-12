JAKARTA -Panglima TNI Muhammad Andika Perkasa melepas jabatan Panglima TNI pada Desember 2022.

Di usianya yang ke 58 tahun, Andika Perkasa telah mengemban jabatan sebagai Panglima TNI selama hampir setahun sejak 17 November 2021 lalu.

Riwayat Pendidikan Mantan Panglima TNI Andika Perkasa

Dikenal sebagai tentara yang gemar belajar, Andika Perkasa bahkan telah memiliki pangkat selain pangkatnya sebagai Jenderal di Kemiliteran.

Mantan Komandan Pasukan Pengawal Presiden Jokowi itu memiliki gelar sarjana ekonomi (SE), master of arts (MA), master of science (MSc), magister filsafat (M.Phil), dan memiliki gelar Ph.D (S3).

Andika lulus dari Akademi Militer pada tahun 1987. Dia melanjutkan pendidikan tinggi Strata-1 sebagai Sarjana Ekonomi di Universitas Terbuka.

Setelahnya ia kembali meraih tiga gelar akademik Strata-2 (M.A., M.Sc., M.Phil.). Ketiga gelar ini dia dapatkan setelah menempuh studi pendidikan gelar master di tiga Universitas berbeda di Amerika Serikat.

Kampus tersebut di antaranya, yaitu The Military College of Vermont, Norwich University, Northfield Vermont, Amerika Serikat, National Defense University, Washington D.C., Amerika Serikat, dan Harvard University, Massachusetts, Amerika Serikat.

Tak puas sampai disitu, Andika juga berhasil meraih 1 gelar akademik Strata-3 (Ph.D) di The Trachtenberg School of Public Policy and Public Administration, The George Washington University, Washington D.C., AS.

Selain itu, Andika Perkasa juga memiliki riwayat pendidikan militer sebagai berikut.

1. Akademi Militer (1987)

2. Sesarcab Infanteri

3. Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) (Lulusan Terbaik Susreg XXXVII 1999/2000)

4. Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI)

5. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas RI)