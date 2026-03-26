Riwayat Pendidikan Mayjen TNI Lucky Avianto, Jenderal Kopassus Lulusan Tarnus Dipromosikan Jadi Pangkogabwilhan III

JAKARTA - Panglima TNI Agus Subianto kembali melakukan mutasi di jajaran perwira tinggi TNI. Salah satu pejabat yang mendapat promosi jabatan adalah Mayjen TNI Lucky Avianto.

Dalam mutasi tersebut, Lucky Avianto dipromosikan menjadi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, menggantikan Bambang Trisnohadi. Dengan jabatan barunya itu, Lucky otomatis menyandang pangkat jenderal bintang tiga atau letnan jenderal TNI.

Riwayat Pendidikan dan Karier

Karier militernya diawali di Komando Pasukan Khusus (Kopassus), dengan berbagai penugasan seperti Danton, Danki, Pasiops Batalyon, Kasiops Grup-1, Wadanyon-11, hingga Danyonif-400/Banteng Raiders dan Danyonif-500/Raider. Ia juga pernah menjabat sebagai Dandim 0829/Bangkalan.

Selanjutnya, Lucky Avianto mengemban sejumlah posisi strategis, di antaranya Waasops Danjen Kopassus, Asren Danjen Kopassus, Asops Danjen Kopassus, Asops Kasdam XVIII/Kasuari, Danrindam XII/Tanjungpura, hingga Pa Sahli Tingkat III Bidang Hubungan Internasional Panglima TNI pada Desember 2024. Ia juga sempat menjabat sebagai Pangdam XXIV/Mandala Trikora sebelum promosi terbarunya.

Semasa masih berpangkat kolonel, Lucky Avianto menjadi salah satu dari sedikit perwira TNI yang meraih prestasi akademik bergengsi dalam sejarah militer Indonesia.

Sebagai lulusan terbaik Akademi Militer tahun 1996, ia meraih penghargaan Adhi Makayasa. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di berbagai lembaga, seperti Sekolah Combat Intel, Kursus Komando, Kursus Intensif Bahasa Inggris, Dikreg Seskoad A-XLIX, serta Dikreg Sesko TNI.

Prestasi dan Penghargaan

Sejumlah penghargaan yang diraih Lucky Avianto antara lain: