HOME EDUKASI KAMPUS

Perbandingan Pendidikan Tasya Farasya dan Tasyi Athasyia, Sama-sama Alumni FKG Universitas Trisakti

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |11:24 WIB
Perbandingan Pendidikan Tasya Farasya dan Tasyi Athasyia, Sama-sama Alumni FKG Universitas Trisakti (Foto: Instagram)
JAKARTA - Dua kreator konten ternama, Tasya Farasya dan Tasyi Athasyia, ternyata memiliki latar belakang pendidikan yang serupa. Keduanya sama-sama pernah menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Trisakti.

Tasya Farasya diketahui mulai kuliah di FKG Universitas Trisakti pada 2010 dan menyelesaikan pendidikan sarjananya sekitar 2013. Ia sempat melanjutkan ke jenjang profesi dokter gigi pada 2014. Namun, perjalanan akademiknya tidak sampai selesai karena memilih fokus berkarier di dunia kecantikan sebagai beauty influencer. Sebelum kuliah, Tasya merupakan lulusan SMA Negeri 8 Jakarta dan sudah memiliki ketertarikan besar pada dunia makeup sejak muda.

Sementara itu, Tasyi Athasyia juga memiliki jalur pendidikan yang hampir identik. Ia menempuh pendidikan S-1 Kedokteran Gigi di Universitas Trisakti pada periode 2010 hingga 2013. Setelah lulus, Tasyi sempat melanjutkan ke program profesi dokter gigi, namun tidak diselesaikan karena memutuskan untuk fokus mengembangkan karier sebagai konten kreator sekaligus pebisnis.

Dari sisi pendidikan dasar hingga menengah, Tasyi juga memiliki rekam jejak akademik yang cukup panjang. Ia mengenyam pendidikan di SD St. Bellarminus, kemudian melanjutkan ke SMP Labschool atau SMPK Penabur Kota Wisata, dan menyelesaikan pendidikan SMA di SMA Negeri 8 Jakarta dengan jurusan IPA.

Meski tidak menuntaskan pendidikan profesi dokter gigi, baik Tasya maupun Tasyi berhasil membangun karier yang sukses di industri digital. Latar belakang pendidikan mereka pun menjadi salah satu fondasi dalam membangun kredibilitas, khususnya di bidang kecantikan dan gaya hidup.

Edukasi Okezone hadir dengan Informasi terpercaya tentang pendidikan, tryout ujian, dan pengembangan karier untuk masa depan yang lebih baik

