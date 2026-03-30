Riwayat Pendidikan Beckham Putra Nugraha, Pemain Persib Bandung dan Timnas Indonesia yang Ternyata Mahasiswa Aktif

JAKARTA – Riwayat pendidikan Beckham Putra Nugraha menarik perhatian publik. Pemain Persib Bandung dan Timnas Indonesia ini diketahui masih berstatus mahasiswa aktif di Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani).

Beckham Putra tengah menjadi sorotan setelah sukses mencetak dua gol dalam laga Timnas Indonesia melawan Timnas Saint Kitts and Nevis pada ajang FIFA Series 2026. Gol tersebut menjadi gol debutnya bersama Timnas Indonesia sejak pertama kali tampil pada Juni 2025.

Secara keseluruhan, ia telah menorehkan dua gol dan satu assist dalam lima pertandingan bersama skuad Merah Putih.

Penampilan Beckham sebenarnya sudah mencuri perhatian sejak Liga 1 U-19 2018. Ia dikenal sebagai gelandang berbakat bahkan sejak usia muda.

Menariknya, pemain yang akrab disapa Etam itu mengawali karier sebagai penjaga gawang saat masih berusia 7–8 tahun.