BANDUNG - Dua mahasiswa Program Studi Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Padjadjaran meraih juara satu kontes menerjemahkan novel internasional 'Harvill Secker Young Translators' Prize 2022' yang digelar English PEN dan The National Centre of Writing, Inggris pada bulan September 2022 yang lalu.

Dikutip dari laman resmi Unpad, kedua mahasiswa itu adalah Anandita Budiman dan Sekar Larasati Sulistya yang menjuarai ajang tersebut dan diikuti para calon penerjemah muda lainnya dari berbagai negara di dunia.

Dalam perlombaan itu, keduanya menerjemahkan novel 'Dua Muka Daun Pintu' karya Triskaiekaman ke dalam Bahasa Inggris.

Anandita yang akrab disapa Didiet mengungkapkan bahwa keikutsertaan mereka dalam lomba ini berawal dari aktivitas untuk mengisi waktu luang.

Saat itulah, penerbit Harvill Secker Inggris menginformasikan lomba menerjemahkan novel 'Harvill Secker Young Translators' Prize 2022'.

“Saya mengikuti lomba ini karena modal iseng. Saya penasaran lomba menerjemahkan itu prosesnya bagaimana,” ujarnya.

Berbekal ketentuan dan cuplikasi novel yang ada di laman resmi Harvill Secker, keduanya langsung mulai melakukan penerjemahan. Secara singkat, novel 'Dua Muka Daun Pintu' setebal 200 halaman tersebut menceritakan tentang sebuah pintu penjara yang ingin membebasakn tawanannya yang bernama Garda. Proses penerjemahan dilakukan dengan diskusi intensif. Didiet dan Sekar berdiskusi dalam melakukan interpretasi terhadap gaya bahasa yang ada dalam novel tersebut. Diakui Didiet, menerjemahkan novel 'Dua Muka Daun Pintu' merupakan proses yang tidak mudah. “Protagonis novel ini adalah pintu, mempersonifikasikan benda mati sembari mempertahankan gaya bahasa dan membuat terjemahan kami menjadi tidak kaku bukan sesuatu yang mudah,” kata Didiet. Sekar melanjutkan, tantangan lain yang dihadapi adalah menyamakan frasa yang digunakan penulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Frasa dan kalimat yang dipakai Trekaidekaman dalam karya tersebut sangat unik serta sedikit sulit mencari padanannya yang cukup menjelaskan dalam bahasa Inggris. Namun, perjuangan keduanya berbuah manis. Tim juri sepakat dan memilih karya terjemahan mereka di antara 100 peserta yang mengikuti lomba ini. Didiet dan Sekar pun dihadiahi £1.000 dan berkesempatan mendapat bimbingan dari penerjemah dan penulis ternama Indonesia Khairani Barokka serta sejumlah penerjemah dari negara lain yang tergabung dalam The National Centre for Writing. “Perasaan saya tentu senang, tetapi di satu sisi juga bingung karena keisengan ini ternyata sangat memengaruhi pandangan saya terhadap dunia alih bahasa. Kami awalnya tidak begitu percaya diri karena pemenang sebelumnya pun berasal dari kalangan profesional,” kata Sekar. Dikutip dari laman Harvill Secker, tim juri sepakat menilai bahwa terjemahan Didiet dan Sekar dalam menerjemahkan 'Dua Muka Daun Pintu' merupakan proses yang menantang karena narasi tersebut disampaikan oleh benda mati. Pendekatan kreatif dan arif yang dilakukan keduanya mampu mengesankan para juri lomba tersebut.