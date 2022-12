JAKARTA - Dikenal sebagai presenter yang hits di kalangan anak muda, Boy William juga terkenal sebagai konten kreator untuk YouTube Channel BW.

Video-videonya yang kerap menduduki trending YouTube membuatnya semakin semangat membuat segmen-segmen seru seperti “Nebeng Bareng Boy”, “ 5 Menit Aja”, “Di Balik Pintu” dan yang sedang trend saat ini adalah “UNBW” atau “Ujian Nasional Boy William”.

BACA JUGA:Boy William Sebut Ayu Ting Ting Pacarnya di Depan Song Joong Ki

Dalam konten UNBW, Boy ataupun tim akan memberikan beragam soal-soal pengetahuan umum kepada 2 peserta yang diadu satu sama lain.

Banyak peserta yang sudah ikut konten ini seperti Deddy Corbuzier Vs Denny Sumargo, Raffi Ahmad Vs Nagita Slavina, Pak Muh Vs Fadil Jaidi dan masih banyak lagi.

Uniknya, pada episode kali ini, Boy mengundang 2 orang yang sama, namun dengan karakter yang berbeda yaitu Arif Muhammad dan Mak Betty! Buat yang masih belum tahu, Arif Muhammad adalah sosok di balik populernya karakter Mak Betty di YouTube, yang pada dasarnya keduanya adalah orang yang sama.

Selain Mak Betty, Arif Muhammad juga memerankan karakter lain, lho. Namun Mak Betty adalah karakter yang paling ikonik dengan penutup kepalanya yang khas.

Meski satu orang yang sama, namun kedua karakter ini memiliki jawaban yang berbeda pada setiap soalnya. Dengan karakter Mak Betty yang pecicilan dan Arif Muhammad yang kalem, Mak Betty tampak kesulitan menjawab beberapa pertanyaan yang Boy lontarkan. Pada satu pertanyaan perkalian matematika, Mak Bett bahkan menjawab pertanyaan dengan ciri khasnya yang lucu. “Ih aku capek kali aku udah tua disuruh mikir. Masak aja lah di rumah aku bisa, Boy,” ujar Mak Betty. “Boy aku kali kali sembilan aja gak apal, Boy. Ini double double kali kali lagi lah ah,” jelas Mak Betty yang disambut tawa oleh Boy dan tim. Sedangkan Arif Muhammad dapat menjawab soal tersebut dengan benar. Di akhir permainan, Arif Muhammad berhasil mengungguli Mak Betty dengan skor 18-6. Nah, buat yang penasaran dengan keseruan Arif Muhammad dan Mak Betty di UNBW, langsung aja cek videonya di YouTube Channel BW, ya!