JAKARTA- Ada 10 kata kerja dalam bahasa Inggris yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata kerja berguna untuk menunjukan suatu aktivitas baik yang sedang atau telah berlangsung.

Ada dua jenis kata kerja yaitu regular verb dan irregular verb yang digunakan sesuai konteks kalimat. Keduanya memiliki bentuk kata berbeda yang harus diketahui.

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah 10 kata kerja dalam bahasa Inggris yang sering digunakan. Kata kerja akan dikelompokan berdasarkan regular verb dan irregular verb.

- Regular Verb

Kata kerja regular verb adalah kata kerja dalam bahasa Inggris yang memiliki bentuk beraturan. Umumnya regular verb akan berakhirnya dengan huruf -d atau -ed.

1. Cook – Cooked – Cooked - Cooking = Memasak

Contoh kalimat:

I will cook some foods for you

My mom cooked delicious food yesterday

The chef is cooking delicious food for the customers

2. Count – Counted – Counted = Menghitung

Contoh kalimat:

Anya will count your house

We have counted this game for 4 hours

3. Paint – Painted – Painted = Melukis

Contoh kalimat:

They will paint this house as soon as possible

He painted his motor goodly

4. Pass – Passed – Passed = Melewati

Contoh kalimat:

Will you pass this obstacle alone?

My city was passed by Juwi

5.Pay – Paid – Paid = Membayar

Contoh kalimat:

I always pay her money every month

Agus paid his car last week

6. Call – Called – Called = Memanggil

Contoh kalimat:

Jeni calls Arsya everyday

Have you called Ani last time?

7. Try – Tried – Tried = Mencoba

Contoh kalimat:

Annisa doesn’t try first in there

My father called me yesterday where as I had just tried this game in my class

8. Enjoy – Enjoyed – Enjoyed = Menikmati

Contoh kalimat:

Beni always enjoys this food

You have enjoyed this game for 3 hours

9. Dry – Dried – Dried = Kering

Contoh kalimat:

We will dry your face next time

We've dried the well for 2 hours

10. Edit – Edited – Edited = Menyunting

Contoh kalimat:

Jova always edit his job

Akila has edited her dress in cafΓ©

Demikian 10 kata kerja dalam bahasa Inggris yang sering digunakan.

(RIN)