JAKARTA - Apa kalian pernah mendengar istilah self-compassion?

Menurut Neff (2003), self-compassion merupakan kemampuan individu untuk memahami diri sendiri tanpa kritik atas penderitaan, kegagalan, atau ketidakmampuan diri karena pengalaman tersebut dilihat sebagai bagian dari pengalaman manusia pada umumnya.

Singkatnya adalah keadaan penerimaan diri dan juga bagaimana individu mencintai dirinya sendiri apa adanya.

Penerimaan ini penting, karena ketika seseorang tidak mencintai dirinya sendiri maka individu tersebut akan meremehkan kebutuhannya baik itu yang tidak penting dan penting, tidak mengetahui keinginannya sehingga mudah stres dan cemas, dan mengganggu kehidupan sehari-harinya dalam jangka waktu panjang.

Ada 3 aspek yang membentuk self-compassion ini, yaitu self-kindness, common humanity, dan mindfulness.

Di bawah ini akan disertai penjelasan juga referensi lagu-lagu yang berhubungan dengan tiap aspek tersebut.

1. Self-Kindness

Menurut Neff (2011), self-kindness adalah suatu hal yang dilakukan individu untuk menghibur, menenangkan, bersifat simpati, dan menyembuhkan diri sendiri ketika menghadapi hal-hal yang sulit.

Self-kindness ini membuat individu memperlakukan dirinya dengan hangat dan lembut serta mentoleransi kesalahan dan kegagalan diri sendiri tanpa menghakimi dan menyakiti diri sendiri.

Ada beberapa lagu nih yang mungkin bisa menggambarkan self-kindness pada kalian lewat liriknya ini.

Tulus - Diri

Hari ini

Kau berdamai dengan dirimu sendiri

Kaumaafkan

Semua salahmu ampuni dirimu

Hari ini

Ajak lagi dirimu bicara mesra

Berjujurlah

Pada dirimu, kau bisa percaya

Maafkan semua yang lalu

Ampuni hati kecilmu

Keala Settle and The Greatest Showman Ensemble - This Is Me

But I won't let them break me down to dust

I know that there's a place for us

For we are glorious

When the sharpest words wanna cut me down

I'm gonna send a flood, gonna drown 'em out

I am brave, I am bruised

I am who I'm meant to be, this is me

Look out 'cause here I come

And I'm marching on to the beat I drum

I'm not scared to be seen

I make no apologies, this is me

Katy Perry - Part of Me

This is the part of me

That you're never gonna ever take away from me, no

This is the part of me

That you're never gonna ever take away from me, no

Throw your sticks and your stones

Throw your bombs and your blows

But you're not gonna break my soul

This is the part of me

That you're never gonna ever take away from me, no

2. Common Humanity

Menurut Neff (2011), common humanity merupakan individu mengakui adanya keterkaitan dalam hidup dimana common humanity dalam self-compassion melihat fakta bahwa tidak ada manusia yang sempurna, manusia dapat membuat pilihan yang salah, mengalami kegagalan, serta dapat merasakan penyesalan yang tidak dapat dihindari.

Penting bagi individu untuk memahami bahwa pengalaman atas kegagalan, penderitaan, kesulitan, dan tantangan semacam ini tidak hanya menimpanya.

Semua orang secara keseluruhan juga pernah mengalami masalah dan kesulitan dalam hidupnya. Nah, ini dia beberapa rekomendasi lagunya!

Shakira - Try Everything

Birds don't just fly

They fall down and get up

Nobody learns without getting it wrong

I won't give up

No, I won't give in till I reach the end

And then I'll start again

No, I won't leave

I want to try everything

I want to try even though I could fail

Avril Lavigne - Everybody Hurts

Now I see

Now I see

Everybody hurts some days

It's okay to be afraid

Everybody hurts, everybody screams

Everybody feels this way

And it's okay

La-di-da-di-da, it's okay

The Script - Superheroes

When you've been fighting for it all your life

You've been struggling to make things right

That's how a superhero learns to fly

Every day, every hour, turn the pain into power

When you've fighting for it all your life

You've been working every day and night

That's how a superhero learns to fly

Every day, every hour, turn the pain into power

3. Mindfulness

Menurut (Neff, 2011), mindfulness merupakan kemungkinan individu untuk melihat situasi yang sedang dihadapi dengan perspektif yang lebih luas, sehingga menghindarkan individu dari penderitaan yang tidak perlu.

Kemampuan ini dibutuhkan agar dapat melihat masalah secara jelas dan juga mampu menerima serta menghadapi kenyataan tanpa adanya judgment ataupun penghindaran terhadap masalah yang sedang terjadi. Ini dia beberapa lagu yang menjadi rekomendasi!

Owl City - Fireflies

You would not believe your eyes

If ten million fireflies

Lit up the world as I fell asleep

'Cause they fill the open air

And leave teardrops everywhere

You'd think me rude but I would just stand and stare

I'd like to make myself believe that planet Earth turns slowly

It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep

'Cause everything is never as it seems

Alessia Cara - Scars To Your Beautiful

But there's a hope that's waiting for you in the dark

You should know you're beautiful just the way you are

And you don't have to change a thing

The world could change its heart

No scars to your beautiful

We're stars and we're beautiful

Panic! At The Disco - High Hopes

Had to have high, high hopes for a living

Shooting for the stars when I couldn't make a killing

Didn't have a dime but I always had a vision

Always had high, high hopes

Had to have high, high hopes for a living

Didn't know how but I always had a feeling

I was gonna be that one in a million

Always had high, high hopes

Assyifa Idnu Rahmah

Aktivis Persma Erythro FK UNS