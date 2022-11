SURABAYA - Untuk memperkuat jaringan dan relasi di skala internasional, Universitas Airlangga (Unair) melakukan berbagai kerja sama dan kolaborasi dengan mitra dari luar negeri.

Kali ini Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Unair melakukan kerja sama dengan 4 Universitas di Malaysia sekaligus.

Dikutip dari laman resmi Unair, keempat kampus tersebut di antaranya adalah Universitas Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia, Management and Science University dan INTI International University.

FST Unair melakukan kunjungan ke Universitas Malaya

Kunjungan FST Unair disambut hangat oleh Universitas Malaya khususnya Fakulti Sains UM.

Kunjungan diterima oleh dekan yaitu Profesor Dr. Zulqarnaen Mohamed. Kerja sama yang akan dijalin adalah kolaborasi dalam bentuk join research dan join publication.

FST Unair juga sudah menyiapkan beberapa paper untuk publikasi ke high impact Scopus journal bersama Profesor Harith Ahmad selaku Direktur PRC UM.

Ada juga program double degree antara program studi S2 Kimia FTS Unair dan S2 Kimia Universitas Malaya.

Selanjutnya, FST Unair juga melakukan kunjungan ke Fakultas Teknik Universitas Malaya yang disambut oleh Wakil Dekan Bidang Value Creation & Enterprise Assoc Profesor Ir Dr Tan Chou Yong.

Kunjungan itu melahirkan kerja sama berupa join research dan program double degree antara Program Studi S2 Teknik Biomedis dan Master Program Biomedical Engineering Universitas Malaya.

Kunjungan yang juga menuju Photonic Engineering Lab Fakultas Teknik Universitas Malaya diterima oleh Prof Sulaiman Wadi Harun.

Kunjungan tersebut melahirkan join research tentang Fiber Sensors & Fiber Lasers dan juga sudah menghasilkan paper ke jurnal Q1/Q2 Scopus.

Perkuat Kerja Sama Internasional

Dekan FST Unair Profesor Dr. Moh Yasin MSi menjelaskan, dalam kerja sama ini selain menitikberatkan unsur penelitian dan publikasi yang menghasilkan 24 paper, juga adanya kerja sama berupa pengabdian masyarakat berskala internasional.

β€œKita sudah banyak kolaborasi dengan berbagai universitas top dunia,” ucap Prof Yasin.

Perguruan tinggi itu meliputi Aston University, Delft University of Technology, University of Kassel, Universitas Groningen, University of Karachi, Tishk International University, Chulalongkorn University, Saxion University , Korea University, University of Kitakyushu.

Ada pula Osaka of University, Meijo University, Abia University, National University of Malaysia, National Central University, National Taiwan University of Science and Technology, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, University Technology Malaysia, dan lainnya.