JAKARTA - Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) memberikan apresiasi kepada pemenang kompetisi penelitian di bidang kesehatan. Anugerah dr. Radjak FKUI Award diberikan kepada tiga pemenang yang lolos dalam tahapan penjurian ini sebagai bentuk apresiasi terhadap penelitian dan pengembangan bidang kesehatan di Indonesia.

Acara ini juga bertepatan dengan acara the 7th Annual International Conference and Exhibition on Indonesian Medical Education and Research Institute (7th ICE ON IMERI 2022) yang berlangsung tanggal 5 – 13 November 2022.

Ketua Dewan Juri dalam dr. Radjak FKUI Award, Ahmad Aulia Jusuf, menjelaskan, proses penjurian kompetisi ini mulai dari seleksi semua proposal yang masuk, mengerucut menjadi 9 finalis, dan akhirnya diperoleh tiga penelitian terbaik.

“Dalam dr. Radjak FKUI Award tahun 2022 ini, pemenang pertama diraih oleh Silviatun Nihayah, dengan judul penelitian Evaluasi Knockout Gen Survivin Menggunakan Teknologi CRISPR/Cas9 untuk Meningkatkan Apoptosis dan Menghambat Proliferasi Sel TNBC-BT549,”ujarnya dilansir situs FKUI, Rabu (16/11/2022).

Pemenang kedua kata dia diraih oleh Steven, dengan judul penelitian Pengaruh Imunomodulasi Sel Punca Mesenkim asal Tali Pusat Manusia pada Model Tikus Psoriasis Vulgaris Hasil Induksi Krim Imiquimod.

“Sedangkan pemenang ketiga adalah dokter Deby, MARS, dengan judul penelitian Studi Invitro Pemberian Eksosom pada Kultur Sel NK (iNK) Subyek Karsinoma Hepatoselular,” terangnya.

Sementara itu, Dekan FKUI, Ari Fahrial Syam menyambut baik penganugerahan dr. Radjak FKUI Award karena mendukung upaya peningkatan kualitas kesehatan Indonesia.

“Saya ucapkan selamat kepada seluruh pemenang dr. Radjak FKUI Award 2022. Saya berharap penghargaan ini dapat memacu percepatan dan semangat para peneliti untuk menghasilkan riset-riset terbaiknya,”ungkapnya. FKUI dan IMERI kata dia juga berkomitmen untuk terus mendukung segala bentuk inovasi. “Saya yakin dengan adanya iklim penelitian yg baik maka kualitas kesehatan di tanah air juga ikut meningkat,” tutup Ari Fahrial. Dalam kesempatan penyerahan dr. Radjak FKUI Award 2022 ini, penggagas dr. Radjak FKUI Award, Sudinaryati, menyampaikan, bahwa pihaknya tergerak dan terpanggil untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan bidang kesehatan dan kedokteran di Indonesia. Alumni FKUI 1971 ini kembali menegaskan, kerjasama dengan FKUI menjadi solusi tepat bagi Radjak Group untuk merealisasikan harapan pendiri Radjak Group, almarhum dokter Abdul Radjak, DSOG, lulusan dokter kandungan ke-176 pada tahun 1974, yang sampai akhir hayatnya mengabdi negeri melalui layanan kesehatan. Sementara itu, CEO Radjak Group, Abdul Bary Radjak, mengatakan, kontribusi Radjak Group ini sebagai komitmen untuk melanjutkan perjuangan almarhum dokter Abdul Radjak, DSOG dan dokter Sudinaryati, MARS dalam bidang pelayanan kesehatan. “Untuk mendukung perbaikan pelayanan kesehatan ini, sangat diperlukan terobosan-terobosan melalui berbagai macam inovasi dan penelitian di bidang kesehatan,” jelas Abdul Bary.