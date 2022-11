JAKARTA - Era Digital merupakan suatu era atau zaman yang sudah mengalami kondisi perkembangan kemajuan dalam ranah kehidupan ke arah yang serba digital.

Perkembangan era digital pun terus berjalan dengan cepat dan tidak bisa dihentikan oleh manusia.

Hadirnya era digital saat ini memudahkan manusia dalam melakukan segala aktivitas mulai dari komunikasi, mencari informasi hingga menerima informasi.

Kemudahan komunikasi mulai dari komunikasi jarak jauh maupun dekat.

Melihat pesat nya perkembangan digital saat ini, BuddyKu mengajak teman teman mahasiswa STMIK Primakara dalam memanfaatkan kondisi era digital pada saat ini untuk memahami tentang komunikasi digital dan strategi sosial media.

Pada hari Jumat, 11 November 2022 mendatang, BuddyKu mengadakan acara Goes To Campus dengan tema “Digital Communication and Social Media Strategy”.

Acara ini diadakan BuddyKu sebagai bagian dari edukasi yang sangat bermanfaat bagi generasi muda saat ini untuk menambah kajian literasi mengenai seluk beluk dunia digital.

Tidak hanya acara saja yang diberikan oleh BuddyKu, di dalam acara tersebut terdapat beberapa hadiah berupa uang dan sertifikat yang bisa didapatkan oleh peserta acara. Pembicara berkompeten yang dihadirkan dan sudah pasti expert di bidangnya yaitu Tommy Tjorko (Chief of Content BuddyKu), Made Artana (STMIK Ptimakara), Devi LM Sinambela (Head Of Production BuddyKu) dan Rizky Gunawan (Head of Social Media MPI). Acara ini dipandu oleh Wyanne Teresita sebagai Host yang dimulai pada pukul 10.00-12.00 WITA secara streaming melalui aplikasi zoom. Goes To Campus yang dilakukan oleh BuddyKu ini diharapkan dapat membantu dan memberikan ilmu pada generasi muda khususnya Generasi Z dalam memanfaatkan teknologi komunikasi digital dan sosial media dalam meningkatkan kualitas diri untuk bersaing menuju ekonomi digital 2025.