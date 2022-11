SURABAYA - Program Studi Ekonomi Islam Universitas Airlangga (Unair) menduduki peringkat pertama sebagai Prodi Ekonomi Islam dengan Sinta Score tertinggi di Indonesia.

Hal ini diketahui melalui laman Sinta atau Science and Technologi Indeks per Oktober 2022.

Dalam daftar tersebut, Prodi Ekonomi Islam Unair unggul dengan perolehan skor 9.206.

Dikutip dari laman resmi Unair, Dr. Sri Herianingrum, SE., M.Si selaku ketua Departemen Ekonomi Syariah Unair mengaku sangat bangga akan perolehan hasil tersebut.

Ia mengungkapkan prestasi ini adalah sebuah aksi nyata Prodi Ekis dalam meningkatkan kualitas, baik kualitas prodi maupun institusi perguruan tinggi.

“Jadi itu perannya sangat tinggi bagi proses peningkatan kualitas dan perangkingan dari perguruan tinggi di Indonesia,” ucap Sri kepada Awak media, pada jumat (4/11/2022).

Lebih lanjut, Ia mengatakan sinta score adalah hasil penilaian dari riset para dosen yang mana riset tersebut pasti sangat bermanfaat bagi industri Ekonomi Islam maupun untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Sehingga, sambung Sri, hal ini merupakan bentuk dakwah dan menjadi motivasi tersendiri untuk terus meningkatkan riset-riset di lingkungan Departemen Ekonomi Syariah Unair.

Sri mengatakan dirinya bersama tim dosen sudah menyiapkan strategi dalam meningkatkan Sinta Score melalui penelitian, di antaranya membuat camp-camp riset dosen dan mengelompokan berdasarkan H indeks scopus.

Selain itu, lanjut Sri, departemen ekonomi syariah Unair juga telah membuat empat pusat riset, yakni Center for Halal Industry Digitalization (CHID), Center for Innovative Islamic Investment and Capital market (CIICAM), Center of Islamic Social Finance (CIFS), dan Center for Socio Economic Islamic Boarding School (CSEIBS).

Lebih dari itu, Dr Sri menyebut, semangat riset juga ditularkan kepada mahasiswanya melalui penerapan riset dalam tugas-tugas kuliah.

“Dari semester awal di mata kuliah saya disuruh buat paper dan presentasi, begitu juga dengan mata kuliah lainnya,itu juga menjadi salah satu strategi untuk mahasiswa itu senang menulis,” ujar Ketua 2 Ikatan Ahli Ekonomi Islam Jawa Timur itu.

Oleh karena itu, lanjur Dr Sri, dirinya menghimbau kepada mahasiswa untuk senantiasa menikmati setiap proses pendidikan di Unair serta mengajak masyarakat untuk berkuliah di Prodi Ekonomi Islam Unair, baik jenjang S1, S2, maupun S3.

Karena, sambung Sri, Ekonomi Islam Unair memiliki banyak keunggulan di antaranya sudah mendapat akreditasi nasional maupun Internasional

“Jangan ragu untuk memilih Prodi Ekis Unair baik S1, S2 maupun S3, Selain kami telah memiliki akreditasi A dari ban PT, kami juga telah memiliki akreditasi ABEST21, FIBAA, serta Unair juga telah masuk 369 kampus terbaik dunia,” pungkasnya.