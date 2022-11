JAKARTA- Alasan kenapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan menarik untuk dibahas. Di mata dunia, Indonesia banyak memiliki panggilan seperti dengan suku dan budaya terbanyak serta sebagai negara kepulauan.

Dilansir Okezone dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi dari kepulauan adalah gugusan dari beberapa buah pulau atau kumpulan pulau. Sehingga jika di artikan, negara kepulauan berarti negara yang wilayahnya terdiri dari banyak pulau.

Lantas, apa Alasan Kenapa Indonesia Disebut Sebagai Negara Kepulauan? Simak jawabannya berikut ini.

Untuk dikategorikan sebagai negara kepulauan, tentu sebuah negara harus memenuhi beberapa ciri-cirinya. Ciri-ciri negara kepulauan sendiri ada beberapa macam, yakni:

-Memiliki wilayah laut yang luas

-Secara geografis dikelilingi perairan dan lautan

-Memiliki banyak pulau

-Banyak masyarakat dengan mata pencaharian nelayan

-Memiliki kekayaan bahari

Indonesia sendiri telah memenuhi semua kategori tersebut. Sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara dan bahkan dunia, Indonesia memiliki luas 1,905 juta km persegi.

elasan ribu pulau tersebut terdiri dari lima pulau besar utama, yakni Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Oleh karenanya, Indonesia mendapat julukan sebagai Negara Seribu Pulau.

Adapun merupakan negara yang terkenal dengan banyaknya pulau, terdapat 17.504 pulau menurut Deputi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Selain itu, pulau-pulau yang dimiliki Indonesia memiliki beragam suku budaya dan telah lama terkenal di dunia internasional. Rasanya benar-beanr bangga menjadi warga negara Indonesia yang banyak dikenal oleh negara asing.

Dari luasnya wilayah Indonesia, dua pertiganya adalah lautan. Hal ini dibuktikan dari banyaknya pulau yang dimiliki Indonesia, yakni 16.056 pulau menurut catatan United Nations Conferences on the Standardization of Geographical Names (UNCSGN) dan United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) yang Okezone lansir dari laman DPR RI.

Selain itu, Indonesia tercatat sebagai negara kedua di dunia dengan garis pantai terpanjang, yakni sepanjang 99.093 km persegi. Dimana luas daratannya mencapai sekitar 2,012 juta km persegi dan luas lautnya sekitar 5,8 juta km persegi dengan 2,7 km persegi masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Secara geografis, Indonesia terletak di antara Samudera Hindia dan Samudera pasifik, serta berada di antara dua benua besar, yakni Benua Asia dan Benua Australia. Jadi tidak mengherankan jika wilayah Indonesia dikelilingi oleh perairan dan lautan lepas.

Dengan luas lautan yang mencapai 2,5 kali lipatnya wilayah daratan, potensi kekayaan baharinya tentu sangat besar. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk membangun perekonomian melalui kekayaan bahari.

Salah satunya adalah dengan menjadi nelayan. Melansir dari Statistik KKP, jumlah masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai nelayan di tahun 2020 menacapi 2.359.064 orang.

Jadi, itulah alasan kenapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan.

(RIN)