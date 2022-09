JAKARTA - Pembahasan mengenai keluarga Kerajaan Inggris memang selalu menarik.

Baik tentang kehidupan pribadi mereka, latar belakangnya bahkan tempat para anggota keluarga kerajaan menempuh pendidikan.

Rupanya, beberapa dari keluarga kerajaan juga menempuh pendidikan formal di berbagai universitas loh!

Berikut merupakan beberapa kampus yang menjadi pilihan tempat belajar Keluarga Kerajaan Inggris.

1. Trinity College

Raja Charles III adalah pewaris tahta pertama yang meraih gelar sarjana. Kuliah di Trinity College, Cambridge, untuk belajar antropologi, arkeologi, dan sejarah.

Kampus ini sebenarnya masih merupakan bagian dari University of Cambridge, dengan lebih memfokuskan pada jurusan yang berhubungan dengan seni dan sains.

2. University of Cambridge

Setelah lulus dari Trinity College, Raja Charles III melanjutkan pendidikannya di University of Cambridge dan menerima gelar master pada tahun 1975.

University of Cambridge sendiri merupakan universitas terbaik di Inggris dan terbaik ke-2 di dunia versi THE.

Universitas ini juga membawahi lebih dari 100 perpustakaan.





3. University of St Andrews

Universitas yang berada di Fife, Skotlandia ini menjadi kampus pilihan dari Pangeran William dan istrinya Kate Middleton.

Pangeran William memilih kuliah jurusan Sejarah Seni di University of Andrews di Skotlandia.

Namun, di tahun kedua ia pindah ke jurusan Geografi. Sedangkan Kate Middleton, juga mendaftar di University of St Andrews pada tahun 2002.

Di kampus inilah ia bertemu dengan Pangeran William yang kini menjadi suaminya.

Kampus dengan peringkat ke-143 sebagai universitas terbaik di dunia versi THE ini juga memiliki tingkat DO (Drop Out) paling rendah dalam skala nasional.

4. University of Exeter

Ada dua keluarga kerajaan yang memilih menempuh pendidikan di University of Exeter, yaitu Peter Phillips dan Zara Tindall.

Keduanya merupakan cucu dari Ratu Elizabeth II.

Peter Phillips memilih jurusan Ilmu Olahraga setelah lulus dari sekolah sebelumnya di Gordonstoun Skotlandia.

Sedangkan Zara Tindall memilih jurusan Fisioterapi.

University of Exeter merupakan salah satu universitas terbaik di Inggris dan menduduki peringkat ke 130 sebagai universitas terbaik di dunia versi THE.

Kampus yang berdiri sejak 1863 ini juga telah mendapat piagam kerajaan pada tahun 1955.

5. Newcastle University

Adik dari Putri Beatrice yaitu Putri Eugenie, memilih Newcastle University sebagai tempat kuliah pilihannya.

Ia mengambil gelar ganda pada jurusan Sastra Inggris serta Sejarah Seni dan Politik, kemudian lulus tahun 2012.

Newcastle University sendiri merupakan salah satu universitas terbaik di Inggris.

Universitas ini dikenal dengan riset berkelas dunia, yakni pada bidang kedokteran, science and engineering, ilmu sosial dan kemanusiaan.

Selain Inggris, Newcastle University juga memiliki kampus cabang di Singapura dan Malaysia.

6. Jesus College

Terakhir, ada Pangeran Edward yang terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Sejarah di Jesus College, University of Cambridge.

Kampus yang didirikan pada 1496 ini terkenal dengan lahannya yang sangat luas yang mencakup lapangan olahraga dan dekat dengan klub dayung.

Total sudah ada lebih dari 9.000 alumni yang lulus dari kampus ini.