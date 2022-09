BOGOR - Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia Prabowo Subianto menyaksikan Penandatanganan Kerja sama Pendidikan dan Penelitian antara Unhan RI dan Rabdan Academy, Uni Emirat Arab, Jumat (2/9/2022).

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Rektor Universitas Pertahanan RI (Unhan RI) Laksamana Madya TNI Amarulla Octavian dan Dean of Faculty of Resilience at Rabdan Academy Dr. Faisal Ahmed AlKaabi.

“Saya berharap, kerja sama ini dapat meningkatkan kapabilitas, kapasitas maupun kinerja intelektual mahasiswa UNHAN RI,” kata Prabowo dalam sambutannya saat menjadi Inspektur Upacara pembukaan pendikan dan kenaikan pangkat kadet mahasiswa Unhan.

Upacara itu digelar di Kampus Bela Negara Universitas Pertahanan, Komplek IPSC, Sentul, Bogor usai penandatanganan MoU antara Unhan RI dengan Rabdan Academy.

Selain kerja sama pendidikan dan penelitian antara Unhan RI dan Rabdan Academy, peluang kerja sama lainnya adalah pengiriman Kadet Mahasiswa Unhan RI untuk mengikuti kuliah di Rabdan Academy selama satu semester serta pengembangan program akademik, kejuruan dan pelatihan bersama di bidang keamanan, pertahanan, dan manajemen krisis, termasuk penyelenggaraan seminar bersama, konferensi, kursus pelatihan, dan lokakarya. Prabowo pada kesempatan tersebut pun menyampaikan terima kasih kepada Dean of Faculty of Resilience at Rabdan Academy Dr. Faisal Ahmed AlKaabi atas penandatanganan kerja sama antara Rabdan Academy Uni Emirat Arab dan UNHAN RI.