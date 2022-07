SURABAYA - Inggris menjadi sebuah negara dengan imigran yang cukup signifikan. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap kebutuhan akan tenaga kesehatan (nakes) baik dokter, perawat, maupun bidan.

Inilah yang disampaikan oleh dr. Celynka Finlanda di webinar 'Career Oportunities In The UK for Indonesian Healthcare Professionals', Kamis (7/7/2022).

BACA JUGA:3 Tips Atasi Kolesterol Tinggi saat Iduladha dari Ahli Gizi Unair

Alumnus FK Universitas Airlangga (Unair) ini menjelaskan bahwa ada sekitar 20 ribu lowongan Nakes di Inggris.

“Jadi, kalau nanti misalkan teman-teman tertarik untuk melanjutkan karier ngambil praktik dokter, bidan, atau perawat di sini sangat-sangat bisa,” tutur dr Celyn, sapaan akrabnya dikutip dari laman resmi Unair.

BACA JUGA:Unair Tingkatkan Kerja Sama dengan Pukyong National University

Bagi nakes yang berasal dari luar Inggris, lanjut dr Celyn, terdapat ujian penyetaraan guna memperoleh lisensi praktik di sana.

Di Inggris sendiri, nakes berada di bawah National Health Insurance (NHS), sebuah sistem kesehatan yang didanai dari pajak dan telah ada sejak tahun 1948.

Pada webinar yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Karier, Kewirausahaan, dan Alumni (DPKKA) Unair ini, dr Celyn memaparkan banyak keunggulan bekerja sebagai nakes di bawah NHS. Salah satunya adalah jam kerja yang teratur. “Dalam seminggu, teman-teman tidak boleh bekerja lebih dari 56 jam. Lembur maksimal 1-2 jam dalam satu shift dan nggak lebih dari itu karena nggak dibolehin,” jelas dr Celyn. Ia pun menjelaskan bahwa masing-masing nakes sudah mendapatkan porsi kerja masing-masing. Di Inggris, sambung dr Celyn, nakes akan benar-benar memperoleh keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional (work-life balance). Nakes juga berhak mengajukan cuti seperti cuti sakit, cuti melahirkan, cuti studi, dan cuti tahunan. “Jadi, jangan khawatir kalau teman-teman mau pulang untuk lebaran, natal, itu bakal bisa. Cutinya selalu bakal dapat,” tegas Presiden Direktur Great Global Hanlyn ini. Bagi nakes yang ingin berkarier di Inggris, dr Celyn menjelaskan terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti sertifikat bahasa Inggris (IELTS atau OET), ijazah ujian profesi dari negara asal, dan telah lolos ujian profesi nakes di UK bagi nakes asing. Bagi nakes dari luar UK yang ingin berkarier di negara tersebut, wajib mengikuti PLAB 1 (ujian teori) dan PLAB 2 (ujian praktik) untuk dokter. “Sedangkan, bagi perawat diharuskan lolos ujian CBT dan bagi bidan diharuskan lolos ujian OSCE,” pungkasnya.