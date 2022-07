BOGOR - Rektor IPB, Arif Satria, bertemu Rektor Wageningen University and Research (WUR), Arthur Mol, di Gedung Atlas Kampus WUR untuk berdiskusi lebih lanjut perluasan kerjasama pendidikan, riset dan inovasi kemarin.

Pada awal diskusi Rektor IPB mengucapkan selamat kepada WUR yang pada tahun ini kembali menempati posisi No 1 QS Ranking by subject Agriculture and Forestry.

IPB sendiri tahun ini memperbaiki posisinya menjadi peringkat ke 6 di ASIA serta yang terbaik ranking No 1 di ASEAN untuk subject Agriculture and Forestry.

Kedua rektor mendiskusikan peningkatan kualitas pendidikan, transformasi pertanian di era revolusi industri 4.0 serta potensi kerjasama strategis ke depan di antaranya:

Pertama, Transformasi pertanian berbasis teknologi 4.0 untuk mendukung ketahanan pangan.

Pentingnya riset fundamental untuk meningkatkan produktivitas.

Kedua, Inovasi dan kerjasama pengembangan science park IPB dengan StartHub dan StartLife WUR.

Ketiga, Kerjasama pendidikan pasca sarjana skema double degree atau sejenisnya, serta efukasi dalamnkerangka lifelong learning (LLL).

Melalui konsorsium riset INREF Smart-In-Ag (https://smart-in-ag.com/), IPB dan WUR berinisiatif mempersiapkan konsorsium riset baru tentang penyakit mulut dan kuku (PMK) yang dikaitkan dengan future preparedness, current control, tracking dan evaluasinya. Konsep riset akan disusun bersama yang diarahkan untuk mendisain secara komprehensif kerangka kerja riset selama 5 tahun ke depan dan akan diformulasikan segera melalui lokakarya bersama IPB-WUR yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juli di Bogor dan dihadiri stakeholder terkait.