JAKARTA - IPB University dan KU Leuven Belgia sepakat untuk terus mengembangkan kerjasama. Rektor IPB University Prof Arif Satria dan Rector KU Leuven Prof Luc Sels pada 5 Juli 2022 telah menandatangani MoU yang mencakup Kerjasama Pendidikan dan Penelitian dalam cakupan yang lebih luas.

Sebelumnya, Rektor IPB dalam lawatan ke Eropa awal Juli 2022 ini juga melakukan penandatanganan kerjasama dengan University of Copenhagen Denmark.

Penandatanganan naskah Kerjasama dilakukan di KU Leuven secara langsung disaksikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Prof Nizam dan Duta Besar Indonesia untuk Belgia Aldri Hadi.Turut mendampingi dari pihak IPB adalah Wakil Rektor bidang Bisnis dan Inovasi, Prof Erika Laconi, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen FEM Prof Nunung Nuryartono. Sementara itu Rector KU Leuven didampingi Wakil Rektor bidang Internasionalisasi Prof Peter Lievens, Dekan Fakultas Bioscience and Engineering Prof Jos Van Orshoven dan Kepala divisi BioEconomic Prof Miet Maertens.

IPB dan KU LEUVEN sebelumnya telah bekerjasama dalam bidang Pendidikan program master Double Degree bidang Social Security dan saat ini sejumlah mahasiswa pasca FEM-IPB sedang berada di KU LEUVEN Untuk mengikuti program Double Degree tersebut. Program Double Degree IPB-KU Leuven ini didukung oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Keahlian dalm bidang social security system sangat diperlukan di dunia ketiga seperti Indonesia yang kini tengah terus menyempurnakan program perlindungan dan jaminan sosialnya. Pun demikian dalam bidang penelitian kedua perguruan tinggi sedang melakukan penelitian terkait dengan sustainability certification yang juga melibatkan para dosen dan mahasiswa dari kedua universitas tersebut.

Rektor IPB pada kesempatan tersebut menekankan, IPB sebagai perguruan tinggi yang bereputasi dunia dengan ranking by subject Agriculture no 49 dunia dan no 1 di Asia Tenggara memiliki komitmen untuk terus bersama-sama dengan PT di dunia dapat mengembangkan inovasi-inovasi melalui riset untuk kontribusi positif bagi masyarakat.

Sementara itu kini KU Leuven telah tercatat masuk ke dalam Top 100 QS WUR 2022, dan menjadi Kampus Paling Inovatif Eropa baru-baru ini. Dua-duanya juga menaruh perhatian besar pada inovasi. Diketahui salah satu produk inovasi KU Leuven adalah tas koper Samsonite yang saat ini telah menembus pasar dunia. Kedua perguruan tinggi tersebut juga sama-sama memiliki kata kunci “inspirasi” dalam motto masing-masing. IPB mengusung moto Inspiring Innovation with Integrity dan KU LEUVEN Belgia Inspiring the Outstanding. Kerjasama ini menandai area yang lebih luas antara IPB dan KU LEUVEN baik di bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Semoga dengan motto Inspiring, kedua PT ini dapat benar-benar menginspirasi dunia.