SEMARANG - Universitas Negeri Semarang (Unnes) masih membuka pendaftaran Seleksi Mandiri sejak 24 Mei hingga 2 Juli 2022 mendatang.

Pendaftar Seleksi Mandiri (SM) Unnes akan mengikuti tes berbasis komputer baik yang dilakukan di kampus Unnes maupun di rumah.

Tes berbasis komputer yang berlokasi di Unnes akan dilaksanakan pada tanggal 13-18 Juli 2022, sementara untuk yang mengerjakan di rumah, akan digelar pada 19-20 Juli 2022.

Dikutip dari laman resmi Unnes, untuk para peserta yang akan melakukan tes di kampus, wajib hadir di lokasi 30 menit sebelum pelaksanaan tes, membawa kartu peserta dan identitas diri (KTP/Kartu Pelajar/SIM), mengenakan sepatu, berpakaian bebas rapi, serta menaati protokol kesehatan.

Sementara peserta yang mengerjakan di rumah atau sesuai domisili, harus mempersiapkan kartu peserta dan identitas diri, menyiapkan pasokan listrik dan koneksi internet yang baik selama tes agar berlangsung tanpa kendala.

Kemudian peserta juga harus mempersiapkan laptop berkamera yang ada Google Chrome terbaru yang terhubung internet, satu ponsel berkamera dan terinstal aplikasi Zoom Meeting yang terhubung internet juga, serta ruang ujian yang kondusif yang akan digunakan sendiri oleh peserta.

Tentu peserta SM Unnes juga harus mempersiapkan diri agar tes berbasis komputer bisa lancar dan sukses.

Bagi peserta SM Unnes yang sedang mempersiapkan tes, berikut ini kisi-kisi tes Seleksi Mandiri Unnes:

Tes Seleksi Mandiri UNNES 2021 terdiri dari dua materi, yaitu Tes Potensi Akademik (TPA)dan Bahasa Inggris.

Masing-masing materi terdiri dari 30 soal, sehingga total ada 60 butir soal. Semua harus dikerjakan dalam waktu 60 menit.

Kisi-Kisi Soal Tes Seleksi Mandiri Universitas Negeri Semarang 2022:

Materi Tes Potensi Akademik (30 Soal)

1. Verbal

- Persamaan (5 soal)

- Sebab Akibat (5 soal)

2. Logika

- Deduktif (5 soal)

- Induktif (5 soal)

3. Numerik

- Pola deret angka (5 soal)

- Aritmatika (5 soal)

Materi Tes Bahasa Inggris (30 Soal)

Sub Materi: Grammar and Writing

- Mengaplikasikan dan menganalisis penggunaan Tenses dalam bahasa Inggris

- Menganalisis dan memadukan berbagai macam Clauses dalam bahasa Inggris

- Menganalisis penggunaan Inverted Sentences sesuai konteks

- Mengevaluasi penggunaan Gerunds, dan infinitives dalam bahasa Inggris

Sub Materi: Speaking

- Mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi dan menentukan makna percakapan bermuatan functional language pada percakapan dengan tema:

- Openings and closings

- Introductions and address systems

- Invitations

- Thanking people and replying to thanks

- Apologizing

- Expressing anger and resolving conflict

- Getting information

- Giving compliments and replying to compliments

- Getting people’s attention and interrupting

- Agreeing and disagreeing

Sub Materi: Vocabulary & Reading

- Komprehensi (comprehension)

- Fungsi social, struktur generic, fungsi kebahasaan