JAKARTA - Berikut ini adalah 7 kampus dengan jurusan Ilmu Komunikasi terbaik di Indonesia versi THE WUR.

Lembaga pemeringkatan Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) merilis peringkat perguruan tinggi di dunia dalam kategori THE WUR by Subject 2022.

Indikator dari pemeringkatan ini adalah sitasi, pendapatan industri, pandangan internasional, riset, serta pengajaran.

Berikut ini 7 kampus di Indonesia yang dinilai terbaik menurut THE WUR. Simak selengkapnya di sini!

1. Universitas Indonesia (UI)

Peringkat dunia: 401–500

Total skor: 28.2–32.1

2. Universitas Airlangga (Unair) Β Peringkat dunia: 601+ Total skor: 9.5–24.3 3. Universitas BinusΒ Peringkat dunia: 601+ Total skor: 9.5–24.3 4. Universitas Brawijaya (UB) Peringkat dunia: 601+ Total skor: 9.5–24.3 5. Universitas Diponegoro (Undip) Peringkat dunia: 601+ Total skor: 9.5–24.3 6. Universitas Gadjah Mada (UGM) Peringkat dunia: 601+ Total skor: 9.5–24.3 7. Universitas Padjadjaran (Unpad) Peringkat dunia: 601+ Total skor: 9.5–24.3