JAKARTA - Lembaga Scimago Institutions Rangking (SIR) mengeluarkan daftar universitas terbaik di Indonesia pada tahun 2022.

Dalam melakukan pemeringkatan universitas, SIR menggunakan beberapa indikator. Misalnya kontribusi terhadap publik serta masyarakat.

Berikut 10 universitas terbaik di Indonesia versi SIR, sebagaimana dirangkum pada Senin (11/4/2022) :

1. Universitas Indonesia

Urutan 534 di dunia

2. Universitas Gadjah Mada

Urutan 586 di dunia

3. Universitas Negeri Yogyakarta

Urutan 607 di dunia

4. Universitas Diponegoro

Urutan 611 di dunia

5. Institut Pertanian Bogor

Urutan 612 di dunia

6. Universitas Sumatera Utara

Urutan 620 di dunia

7. Universitas Pendidikan Indonesia

Urutan 629 di dunia

8. Institut Teknologi Bandung

Urutan 630 di dunia

9. Universitas Hasanudin

Urutan 631 di dunia

10. Universitas Negeri Sebelas Maret

Urutan 638 di dunia

Sementara itu, untuk tingkat global, Harvard University (AS) menjadi peringkat teratas versi SIR.

Berikutnya Harvard Medical School (AS), Tsinghua University (China), Stanford University (AS), dan University of Chinese Academy of Sciences (China) mengisi urutan 5 teratas.