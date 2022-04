SLEMAN - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengisi ceramah Tarawih di Masjid Kampus Universitas Gajah Mada (UGM), Kamis malam, 7 April 2022. Ceramahnya bertema Menjadi Manusia Bernilai Menyongsong Indonesia Memimpin Dunia 2045.

Anies bercerita tentang pembangunan transportasi dan infrastruktur di Jakarta untuk kesetaraan. Pembangunan transportasi melalui program Jaklingko.

Di mana, dengan program ini, bukan hanya memberikan kenyamanan bagi penumpang angkutan umum. Namun juga kesetaraan, sebab siapa saja yang ada di dalam alat transportasi tersebut akan menempati posisi yang sama.

“Adanya program ini pun meningkatkan jumlah penumpang angkutan umum,” katanya.

Anies menjelaskan dulu penumpang angkutan umum rata-rata 350 ribu orang per hari, namun sekarang dengan sistem baru menjadi 1 juta orang per hari, dan ditargetkan nantinya 4 juta orang per hari. Dampak dari ini, Jakarta tahun 2017 menempati nomor 4 kota termacet di dunia.

Peringkat pun terus turun, tahun 2018 menjadi nomor 7, kemudian 2019 turun ke 10 besar, lalu 2020 turun menjadi 32 dan 2021 turun kembali menjadi 64. Jadi selama empat tahun, dari nomor 4 menjadi nomor 64. Ini kerja semua warga yang memilik kendaraan umum. Sebab, kendaraan umumnya nyaman dan pasangannya adalah trotoar

"Bangun transportasi umum bukan hanya mengatur mobilitas penduduk. Transportasi itu mengenai sosiologi penduduk dan bagaimana membangun kesetaraan dan perasaan kebersamaan di ruang yang berbeda. Sama seperti trotoar yang juga seperti itu,” ujar alumni Fakultas Eonomi UGM itu.

Anies menjelaskan, jika Pemprov DKI Jakarta membangun infrastruktur dengan menerapkan tiga hal, yaitu gagasan, narasi dan karya. Dengan mengkombinasikannya bisa terbentuk secara alami di masyarakat. Infrastruktur bukan hanya semata untuk infrastruktur, melainkan demi tujuan sosial. Sebab, jika hanya karya tanpa narasi dan gagasan, tidak akan bisa menjelaskan kenapa ini dibangun. Ada gagasan sosiologi dan kemasyarakatan, lalu transportasi infrastruktur sebagai narasinya, maka hasilnya akan menjadi perasaan akan sebuah kesetaraan hidup. “Ini yang terus didorong membangun dan menjaga kesetaraan dan perasaan persatuan,” ujarnya. Mantan Rektor Univeristas Paramadina ini juga menjelaskan pengalamannya saat kuliah di UGM. Di mana, saat itu terjadi perbedaan pandangan tentang pro kontra senat di Gelanggang UGM. Antara dirinya yang sebagai ketua senat dan yang menentang. Namun, setelah itu tetap berteman karena perbedaan itu lumrah. Hal inilah yang menjadi bekal dirinya saat menjalankan tugas di Jakarta. Yaitu mendapat pelatihan saat belajar di UGM. Dilatih untuk ditemukan masalah, berpikir sistematis, terstruktur dan orientasi solusi. Proses pelatihan ini berjalan tanpa disadari dan baru disadari saat menemukan masalah. "Sungguh merugi di UGM, hanya dari kos atau rumah ke kampus tanpa mengerjakan yang lain. Jadilah mahasiswa yang sibuk dan kekurangan waktu. Jangan menjadi mahasiswa santai,” harapnya. Anies pun berpesan kepada mahasiswa sebagai pewaris bangsa untuk meningkatkan dan membangun kompetensi di bidang masing-masing tingkat persaingan global. Yakni, dengan menjaga iman, Islam dan akhlak sebagai akar atau pondasi. “Pegang sebagai dasar jangan sampai goyang. Sehingga dapat menjadi manusia yang unggul dan mampu berkembang seiring berkembangnya zaman tapi tetap menjaga teguh pegangan dasar nilai iman, Islam dan akhlak,” pesannya.