JAKARTA - Pendaftaran UTBK SBMPTN telah dibuka sejak 23 Maret lalu. Berdasarkan laman resmi LTMPT, untuk pelaksanaan UTBK SBMPTN akan dibagi menjadi dua gelombang. UTBK Gelombang I akan dilaksanakan pada 17 – 23 Mei 2022, sedangkan UTBK Gelombang II akan dilaksanakan pada 28 Mei – 03 Juni 2022.

Masih ada waktu bagi para peserta untuk mempersiapkan diri sebelum menjalani UTBK SBMPTN 2022.

Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2022 ini menjadi salah satu kesempatan bagi para calon mahasiswa untuk mewujudkan mimpinya mengenyam bangku perkuliahan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia.

Oleh karena itu para calon mahasiswa harus benar-benar mempersiapkan diri untuk mengikuti UTBK SBMPTN ini. Karena para calon mahasiswa harus bersaing dengan siswa di seluruh Indonesia.

Dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2022, calon mahasiswa dapat melakukan beberapa tips di bawah ini, seperti:

1. Jaga kesehatan

Menjaga kesehatan sangatlah penting, baik secara fisik maupun mental. Terlebih di situasi pandemi sekarang ini. Silakan meminum vitamin, tidur yang cukup, memakan makanan yang sehat dan bergizi, serta calon mahasiswa dapat berolahraga juga.

2. Gali informasi detail tentang UTBK SBMPTN 2022

Perhatikan dokumen apa saja yang diperlukan, baik untuk pendaftaran maupun selama pelaksanaan ujian. Jangan sampai teledor memastikan hal-hal teknis yang cukup detail seperti ini.

3. Cermati jurusan dan PTN incaran

Calon mahasiswa harus bisa mempetakan persaingan yang ada di jurusan dan kampus incaran. Untuk itu, harus dicari tahu segala sesuatu tentang jurusan dan PTN yang menjadi incarannya.

Beberapa hal yang harus dicek, antara lain skor rata-rata yang lolos SBMPTN pada tahun sebelumnya, berapa banyak kuota mahasiswa baru yang tersedia, berapa jumlah peminat, dan berapa yang diterima.

4. Ukur kemampuan diri sendiri

Untuk mengukur kemampuan diri, calon mahasiswa dapat belajar dan melihat sampai mana kemampuan dirinya dalam belajar. Jika masih kurang, calon mahasiswa bisa terus berusaha dalam belajar dan diiringi dengan doa.

5. Rajin ikut try out

Ikuti try out yang ada harus dilakukan untuk melatih diri. Rajin mengikuti try out juga dapat membantu calon mahasiswa untuk membayangkan soal-soal yang kemungkinan keluar saat ujian sesungguhnya nanti.

Perhatikan berapa skornya, dan pada bagian apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan yang ada, lalu lakukan evaluasi diri. Dengan mengikuti try out, maka calon mahasiswa bisa memahami soal dan juga konsepnya. Selain memahami soal, calon mahasiswa juga perlu memahami konsep yang ada.

Calon mahasiswa harus mampu mencermati materi ujian, pelajari dulu dari materi dan soal-soal yang mudah, baru kemudian beranjak pada materi dan soal-soal yang lebih sulit.

Calon mahasiswa harus mampu mencermati materi ujian, pelajari dulu dari materi dan soal-soal yang mudah, baru kemudian beranjak pada materi dan soal-soal yang lebih sulit.

