JAKARTA - Danang Giri Sadewa atau yang akrab disapa Danang merupakan konten kreator edukasi yang aktif membuat konten yang bermanfaat untuk banyak pelajar di Indonesia. Danang yang lahir di Magelang pada 23 November 1998 ini sedang menjalani tahun terakhirnya sebagai mahasiswa di Universitas Gadjah Mada mengambil jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan.

Sampai saat ini, Danang membagi waktunya dengan bijak supaya kegiatan kampus dan juga pekerjaannya sebagai konten kreator tetap berjalan lancar. Kali ini Danang kembali membuat video tur kampus yang ditunggu-tunggu penonton.

Danang berkunjung ke salah satu universitas terbaik di Semarang yaitu UNDIP (Universitas Diponegoro). Pemilihan nama Diponegoro diambil dari nama pahlawan nasional, yaitu Pangeran Diponegoro yang merupakan seorang pangeran pengobar semangat kemerdekaan. Semangat ini turut menginspirasi pendirian UNDIP.

Lewat videonya, Danang mengajak penonton keliling kampus secara virtual. Mulai dari Patung Pangeran Diponegoro, Gedung Rektorat. Gedung Prof. Soedarto, asrama mahasiswa, sport center, student center, Masjid Kampus UNDIP, perpustakaan, Rumah Sakit Diponegoro, Jembatan Sikatak, Waduk Pendidikan, sampai Fakultas Hukumnya.

Bagi yang sudah penasaran, yuk langsung intip tur kampus Danang ke UNDIP hanya di YouTube channel Danang Giri Sadewa!

