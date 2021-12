JAKARTA - Tiga mahasiswi Sekolah Farmasi ITB meraih juara 1 kompetisi Herbal Cosmetic Competition (HCC) 2021 yang digelar Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Mereka adalah Chelzsya Athaayaa Nurman, Rahmaditha Maharani B dan Shafanisa Fadhila Andika.

Ketiga mahasiswi tersebut berasal dari program studi Sains dan Teknologi Farmasi angkatan tahun 2019. Kompetisi HCC digelar sejak Juni hingga bulan Oktober tahun 2021.

"Kami sangat tertarik dengan lomba ini karena kami bertiga memiliki ketertarikan yang besar di bidang kosmetik dan keinginan untuk membuat kosmetik dengan formulasi sendiri. Awalnya kami ragu, karena pengetahuan terkait formulasi sediaan farmasi masih terbatas, namun akhirnya kami pun membulatkan tekad untuk terus mengikuti lomba tersebut,” terang Chelzsya melansir laman resmi ITB di itb.ac.id, Sabtu (25/12/2021).

Kosmetik berbahan herbal digadang-gadang menjadi masa depan dunia kosmetik Indonesia kelak. Chelzsya dkk. membuat inovasi produk berupa skincare herbal untuk kulit berjerawat. Produk tersebut dinamai 'Blissque'.

Baca juga: Tim Mahasiswa ITB Sabet Juara di Kompetisi Pemetaan Internasional

Produk skincare ini merupakan serum mikroemulsi yang memiliki kandungan ekstrak biji Calophyllum inophyllum (minyak Tamanu), Sunset in Jeju Oil, rose water, dan peppermint oil.

Setelah melakukan studi pustaka yang cukup panjang, timnya pun menemukan fakta bahwa kombinasi kandungan tersebut belum ada sebelumnya di pasaran. Karenanya, produk ini berpotensi besar untuk mengatasi jerawat pada acne-prone skin.

Selain menyajikan produk yang telah jadi, timnya pun mempresentasikan proposal seputar serum tersebut. Secara garis besar, presentasi timnya menjelaskan perihal fungsi utama, formulasi, studi preformulasi, tahap pembuatan (formulasi) dan perkembangan formulasi, serta target konsumen dan nilai produk.

“Karena memiliki keinginan besar untuk mengembangkan produk lebih lanjut, kami juga memaparkan mengenai step actions yang akan dilakukan kedepan hingga mendapatkan nomor notifikasi BPOM serta sertifikat halal, strategi marketing, dan pembuatan kemasan,” ucap Chelzsya.

Herbal Cosmetic Competition merupakan ajang perlombaan untuk mahasiswa S1 Farmasi mengenai studi formulasi kosmetik yang diformulasikan dengan bahan-bahan herbal. Perlombaan ini diadakan oleh Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Untuk tahun ini, HCC mengangkat tema 'Natural Glow Up With Herbal in Era of Science and Technology'.