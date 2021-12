JAKARTA - Pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu kunci kemajuan dunia. Salah satu cara yang dilakukan untuk memajukan pendidikan adalah melakukan inovasi pada sistem pendidikan tinggi. Dukungan SDM berupa tenaga pendidik setingkat profesor jelas dibutuhkan.

Dalam sistem pendidikan Indonesia, untuk dapat menyandang profesor, syarat yang pertama harus dipenuhi adalah memiliki ijazah doktor (s3) atau sederajat. Berikut ini beberapa negara yang memiliki jumlah doktor terbanyak di dunia.

1. Slovenia

Slovenia menempati urutan pertama dengan jumlah doktor terbanyak di dunia. Melansir weforum.org, negara ini mempunyai persentase 4% untuk jumlah doktor terbanyak di dunia. Banyak mahasiswa yang kuliah di Slovenia untuk memperdalam ilmu tentang kebudayaan Eropa, linguistik, sejarah, dan ilmu sosial. University of Ljubljana merupakan universitas terbesar dan tertua di Slovenia.

2. Swiss

Peringkat kedua ditempati oleh Swiss dengan persentase lebih 3%. Swiss terkenal sebagai salah satu negara terbaik di bidang perhotelan. Berdasarkan rilis Swiss Education Group, 89% dari lulusannya sudah menduduki posisi manajer di hotel berbintang atau mempunyai perusahaan sendiri dalam jangka waktu 5 tahun.

3. Luxemburg

Luxemburg mendapat peringkat ketiga dengan persentase lebih dari 2%. Program studi yang ada di universitas di Luxemburg menawarkan banyak variasi bahasa pengantar, seperti Inggris, Jerman serta Prancis.

Pemerintah Luxemburg telah menginvestasikan dana yang cukup besar untuk riset yang melahirkan karya inovatif.

4. Amerika Serikat

Peringkat keempat ditempati oleh Amerika Serikat. Negeri Pam Sam ini mendapat persentase 2%. Amerika mengalami penurunan peringkat. Pada 2014, negara yang saat ini dipimpin oleh Joe Biden menempati urutan pertama dengan jumlah doktor 67.449 orang berdasar laporan OECD (The Organisation for Economc Co-operation and Development)

5. Swedia

Swedia menempati peringkat kelima di antara negara-negara dengan jumlah doktor terbanyak di dunia. Dengan persentase yang diperolehnya, lebih dari 1,5%. Negara ini dikenal sebagai pemimpin dalam inovasi.

Selain itu, Swedia juga dikenal sebagai negara yang terdepan di sektor teknologi informasi, teknologi lingkungan, teknik permesinan, pengobatan, dan bioteknologi.

Tika Vidya Utami/Litbang MPI