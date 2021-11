SOLO- Prestasi gemillang kembali ditorehkanBengawan UV Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Mereka berhasil memborong tiga gelar juara dalam Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) 2021. Ketiga gelar tersebut yaitu Juara 3 Divisi Fixed Wing (FW), Juara 3 Divisi Vertical Take Off and Landing (VTOL), dan Juara Harapan 1 Technology Development (Propulsion System Development-ESC/ECU). Hasil tersebut diumumkan dalam malam penutupan KRTI yang bertempat di UNS, Sabtu, 20 November 2021.

General Manager Bengawan UV, Tri Rahmaji mengatakan, pihakanya sangat senang dan bangga karena Bengawan mampu menggondol tiga gelar. Dalam KRTI 2021, Bengawan UV berhasil meloloskan empat wahana di empat kategori.

“Alhamdulillah, senang dan bangga, kerja keras teman-teman mulai dari kawan-kawan riset terbayarkan. Apapun hasilnya ini, saya sudah pasrahkan dengan Allah. Alhamdulillah tahun ini Bengawan UV masih diberi 3 penghargaan di KRTI,” ungkap Tri Rahmaji seusai acara penutupan KRTI.

Mahasiswa Program Studi (Prodi) Teknik Mesin Fakultas Teknik (FT) tersebut berharap dalam KRTI tahun depan dapat tampil maksimal lagi. Selain itu, Ia juga akan mengevaluasi hal-hal yang masih kurang sehingga dapat meningkatkan performa Bengawan UV di KRTI berikutnya.

“Terima kasih sebesar-besarnya untuk seluruh pihak yang telah mendukung kami. Baik dari sponsor, dosen pembimbing, dan orang tua. Tidak lupa, saya ucapkan terima kasih untuk UNS karena telah mewadahi kami dalam berkarya,” ungkapnya.

Hal senada juga diutarakan, Kepala Biro (Kabiro) Akademik dan Kemahasiswaan UNS, Drs. Rohman Agus Pratomo. Menurutnya, menjadi tuan rumah dan mampu membawa tiga gelar sekaligus bukan hal yang mudah. “Kami mengucapkan selamat untuk Bengawan UV. Capaian ini sangat membanggakan UNS. Mudah-mudahan prestasi ini bisa memacu untuk terus berprestasi lagi di masa yang akan datang. Semoga regenerasi juga terus berjalan agar prestasinya tidak terputus dan semoga ke depan bisa dapat juara 1,” tutupnya.