SURAKARTA - Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada Rabu (3/11/2021) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan perusahaan asal Korea Selatan (Korsel) BlueWingMotor (BWM) Co. Ltd terkait kerja sama kemitraan di bidang penelitian, pendidikan, dan pertukaran ilmu. Kerja sama ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan antara Indonesia dengan Korsel.

Acara penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Rektor UNS Prof. Jamal Wiwoho dan CEO BWM, Kim Min-Ho secara daring melalui Zoom Cloud Meeting.

Poin-poin yang menjadi kesepakatan dalam MoU, meliputi kolaborasi di bidang pendidikan dan pembangunan, pertukaran mahasiswa, dosen, dan peneliti untuk kepentingan penelitian dan pendidikan, berbagi informasi akademik, dan saling mendukung di antara kedua belah pihak.

Prof. Jamal dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas keterbukaan hati BWM yang telah membuka ruang kemitraan bagi UNS.

Ia menilai BWM sebagai perusahaan manufaktur dapat memberikan banyak ilmu dan kesempatan belajar bagi mahasiswa dan dosen UNS.

"Terima kasih kepada Mr. Kim atas kesediaannya hadir secara daring hari ini. Terlebih saya berharap MoU ini bisa diseriusi dan bisa dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa kami untuk belajar di sana," kata Prof. Jamal.

Dalam kesempatan itu, Prof. Jamal mengungkapkan bahwa kemitraan dengan BWM merupakan komitmen UNS untuk memperluas jaringan internasional, selain dengan perguruan tinggi di beberapa negara.

Tujuannya, agar mahasiswa atau dosen UNS dan peneliti atau dosen industri yang berasal dari luar negeri dapat saling melakukan transfer ilmu dan teknologi.

"Kami tidak hanya ingin dengan universitas internasional saja, tapi juga dengan industri. Karena sekarang ini perguruan tinggi harus link and match dengan industri," tambahnya. Menanggapi harapan dan pesan yang diutarakan Prof. Jamal, CEO Kim juga melayangkan rasa terima kasihnya kepada UNS yang sudah menjadikan BWM sebagai mitra. Baginya, UNS sebagai perguruan bereputasi di Indonesia yang sudah ditetapkan menjadi PTNBH memiliki mahasiswa dan dosen berkualitas yang dapat berkolaborasi dengan pihaknya. "Tentu ini sangat kami harapkan. Apalagi di era yang serba modern, semuanya harus cepat dan teknologi di-update sangat kilat. Terima kasih Prof. Jamal dan UNS," kata Kim Min-ho.