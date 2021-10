JAKARTA - Alumni Universitas Airlangga (UNAIR) membagikan pengalaman dan tips, untuk meraih salah satu beasiswa yang menjadi incaran banyak mahasiswa yakni beasiswa LPDP. Beasiswa yang dibuka setiap tahunnya ini memberikan banyak manfaat bagi para calon mahasiswa yang ingin melanjutkan kuliah baik di dalam dan luar negeri.

Dalam webinar ALSA Know to Get Scholarship yang diselenggarakan Asian Law Students Association (ALSA) Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR), Alumni ALSA UNAIR yang juga menjadi penerima beasiswa LPDP, Fernandes Adhitya membagikan pengalamannya sebagai penerima beasiswa LPDP.

Dalam kacamata Fernandes yang merupakan lulusan FH UNAIR ini, salah satu hal paling penting dalam beasiswa LPDP adalah study proposal yang memuat esai tentang apa yang kelak calon penerima beasiswa berikan untuk Indonesia.

“Latar belakang dan motivasi kalian untuk ambil studi lanjutan itu sangat penting. Kenapa? Karena level kompetisi kerja dan persaingan global makin tinggi. Sementara kita juga diharapkan mampu berkontribusi ke Indonesia sesuai dengan study plan yang ditulis saat pertama mendaftar,” katanya melansir laman resmi UNAIR di unair.ac.id.

Alumni ALSA UNAIR itu pun juga mengungkapkan bagaimana pengalamannya di ALSA UNAIR begitu membantunya untuk meraih beasiswa LPDP.

Lulusan University of Melbourne menyebut jejaring koneksi, diskusi, serta jejak lusinan alumni ALSA yang menerima beasiswa LPDP mendorongnya untuk meraih keberhasilan yang sama dengan para pendahulunya.

Dalam acara virtual tersebut, panitia juga menghadirkan Sekretaris Jenderal Asosiasi Penerima Beasiswa LPDP Satya Hangga Yudha Widya Putra. Dalam kesempatan itu, Satya berbagi banyak hal tentang seluk-beluk beasiswa LPDP. Lulusan Michigan State University dan New York University tersebut menekankan bagaimana beasiswa dalam dan luar negeri dari pemerintah tersebut tidak hanya sekadar memberikan bantuan pembiayaan studi. Penerima beasiswa LPDP juga akan mendapatkan pembiayaan penuh, funding riset, pelatihan, hingga ekspektasi untuk kelak menggunakan ilmunya untuk membangun Indonesia. “Beasiswa LPDP itu ada untuk meningkatkan human capital dan kompetensi. Memastikan kalau ada keberlanjutan edukasi untuk generasi masa depan. Makanya saat selesai studi kita diharapkan kembali mengabdi di Indonesia, terserah dalam bidang apapun itu yang kalian ahli,” jelas Satya. Tidak mengherankan jika proses seleksi beasiswa LPDP sangatlah ketat. Untuk itu Satya membagikan detail proses seleksi, jenis beasiswa LPDP, kriteria motivation letter dan surat rekomendasi yang tepat serta berbagai detail lain yang harus diketahui sebelum memutuskan mendaftar pada beasiswa tersebut.