JAKARTA - Himpunan Mahasiswa Program Studi D-3 Agribisnis (Gamagrita) Sekolah Vokasi (SV) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta mengadakan webinar tugas akhir. Kegiatan ini bertujuan untuk berbagi informasi dan pengalaman dari alumni saat menghadapi tugas akhir.

Para narasumber yang dihadirkan adalah Arifah Eviyanti, A.Md.P., Ruby Agil Hasan, A.Md.P., dan Cicik Lailatul M. A.Md.P.K. Kegiatan yang berlangsung daring tersebut ditujukan untuk seluruh mahasiswa Prodi D3 Agribisnis SV UNS.

Dalam materinya, Arifah membagikan tips dan trik dalam menyelesaikan tugas akhir. Ia membaginya ke dalam tiga tahapan, yaitu pra, pelaksanaan, dan paska.

“Pada tahap pra, harus dimulai dengan niat dulu. Kemudian cari tema dan judul tugas akhir. Selanjutnya kita analisis SWOT-nya dan buat target waktu. Pas pelaksanaan jangan lupa konsultasi 1 sampai 2 kali dalam seminggu, kalau ada revisi lebih baik dikerjakan di hari yang sama. Small progress is better than no progress,” katanya melansir laman resmi UNS di uns.ac.id, Selasa (14/9/2021).

Pada tahap paska, alumni angkatan 2016 tersebut menyarankan agar tugas akhir tersebut dapat dikembangkan menjadi usaha yang terus berkelanjutan. Ia juga menyampaikan tips dalam memilih tema.

“Pertama, kenali minat ketertarikan dulu. Kemudian, membaca literatur atau info-info terbaru. Lalu lakukan pengamatan, diskusi, seminar, serta bisa pula mengajak teman atau kakak tingkat untuk berdiskusi. Setelah itu konsultasikan dengan dosen,” jelasnya.

Sebelum mengakhiri materi, Arifah menutup materi dengan sebuah kalimat motivasi.

“Apapun judul tugas akhirmu, seberapa susah dosenmu, dalam mengerjakan tugas akhir bukan yang paling pintar yang cepat selesai. Namun, orang yang paling tekun yang akan cepat selesai. Tekun berusaha, selalu berprogress apapun kondisinya,” tutup Arifah. Kemudian, pemateri selanjutnya yaitu Cicik Lailatul menyampaikan tentang cara berkomunikasi dengan dosen. Cicik mengatakan bahwa hal dasar dalam menghubungi dosen harus menyampaikan terlebih dahulu perkenalan apabila dosen tersebut memang baru pertama kali dihubungi. Kemudian, utarakan maksud atau tujuan secara jelas. “Jangan lupa untuk membiasakan tolong, maaf, dan terima kasih,” terang Cicik. Pembicara terakhir, Ruby Agil Hasan menyampaikan bahwa tips menghadapi sidang adalah dengan berlatih melakukan presentasi. Hal ini bertujuan agar tidak demam panggung saat sidang Tugas Akhir.