Webinar Carbon Market 101 Dorong Literasi Karbon untuk Masa Depan Hijau Indonesia

JAKARTA - Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPI Dunia) berkolaborasi dengan Indonesia Carbon Trade Association Youth (IDCTA Youth) sukses menggelar webinar bertajuk Carbon Market 101: Innovating for Impact Digital Solutions for Carbon Reduction & Co-benefits.

Diselenggarakan secara daring pada 26 April 2025 pukul 19.00–20.30 WIB, acara ini berhasil menarik lebih dari 100 peserta dari berbagai institusi akademik, komunitas lingkungan, organisasi kepemudaan, dan profesional muda, baik dari dalam maupun luar negeri.

1. Tingkatkan Keterlibatan Generasi Muda

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh pentingnya meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam pasar karbon Indonesia.

Sejak diluncurkan pada September 2023, bursa karbon nasional yang dikelola PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui platform IDXCarbon telah mencatatkan nilai transaksi hingga puluhan triliun rupiah dan volume lebih dari 1 juta ton CO₂e hingga April 2025.

Namun, partisipasi generasi muda dalam perdagangan karbon masih tergolong rendah.

Webinar ini menghadirkan Cintya Djayaputra sebagai pembicara utama. Cintya merupakan Direktur Eksekutif IDCTA Youth sekaligus Konsultan Keberlanjutan di Turner & Townsend UK.