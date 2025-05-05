Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Webinar Carbon Market 101 Dorong Literasi Karbon untuk Masa Depan Hijau Indonesia

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |12:26 WIB
Webinar Carbon Market 101 Dorong Literasi Karbon untuk Masa Depan Hijau Indonesia
Para Peserta Acara Carbon Market (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPI Dunia) berkolaborasi dengan Indonesia Carbon Trade Association Youth (IDCTA Youth) sukses menggelar webinar bertajuk Carbon Market 101: Innovating for Impact Digital Solutions for Carbon Reduction & Co-benefits.

Diselenggarakan secara daring pada 26 April 2025 pukul 19.00–20.30 WIB, acara ini berhasil menarik lebih dari 100 peserta dari berbagai institusi akademik, komunitas lingkungan, organisasi kepemudaan, dan profesional muda, baik dari dalam maupun luar negeri.

1. Tingkatkan Keterlibatan Generasi Muda

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh pentingnya meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam pasar karbon Indonesia. 

Sejak diluncurkan pada September 2023, bursa karbon nasional yang dikelola PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui platform IDXCarbon telah mencatatkan nilai transaksi hingga puluhan triliun rupiah dan volume lebih dari 1 juta ton CO₂e hingga April 2025. 

Namun, partisipasi generasi muda dalam perdagangan karbon masih tergolong rendah.
Webinar ini menghadirkan Cintya Djayaputra sebagai pembicara utama. Cintya merupakan Direktur Eksekutif IDCTA Youth sekaligus Konsultan Keberlanjutan di Turner & Townsend UK. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/65/3181335/kampus-pgFm_large.jpg
Kampus Mulai Jajaki Penerapan Ijazah Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/65/3181307/tito-bmiT_large.jpg
Orasi Ilmiah, Mendagri Tito Karnavian Soroti Bonus Demografi dan Pembangunan Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/65/3180800/kampus-Vxrw_large.jpg
Apa Perbedaan Unhan dengan IPDN?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/65/3178032/calista-t1P3_large.jpg
Ini Profil dan Isi Chat Calista Amore Manurung, Calon Dokter dari FK Unud yang Diduga Bully Timothy Anugerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/65/3174603/kampus-TMcD_large.jpg
Daftar 5 Jurusan Kuliah S1 yang Dijamin Cepat Balik Modal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/65/3174589/jurusan-vstL_large.jpg
Daftar 5 Jurusan Kuliah dengan Biaya Termahal di Indonesia
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement