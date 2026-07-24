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Viral, Aksi 4 Bocah SD Pandawara Cilik Bersihkan Selokan hingga Sungai

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 25 Juli 2026 |06:05 WIB
Viral, Aksi 4 Bocah SD Pandawara Cilik Bersihkan Selokan hingga Sungai
Aksi 4 Bocah SD Pandawara Cilik Bersihkan Selokan hingga Sungai. (Foto: Tiktok/@arka.radit10)
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AKSI inspiratif empat bocah sekolah dasar (SD) yang peduli terhadap lingkungan tengah menjadi sorotan di media sosial. Dijuluki “Pandawara Cilik”, keempat anak tersebut viral setelah melakukan kegiatan membersihkan selokan hingga aliran sungai yang dipenuhi sampah.

Dengan perlengkapan sederhana seperti sarung tangan, kantong sampah, dan alat pembersih, mereka turun langsung membersihkan area yang kotor. Aksi tersebut menarik perhatian warganet karena menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sejak usia dini.

Pandawara cilik

1. Viral Bocah Bersihkan Selokan hingga Sungai

Dalam video yang beredar, terlihat para bocah tersebut bekerja sama mengangkat berbagai jenis sampah yang menyumbat aliran air. Mulai dari plastik, botol bekas, hingga sampah rumah tangga berhasil dikumpulkan agar selokan dan sungai kembali bersih.

Aksi mereka mengingatkan banyak orang bahwa menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tanggung jawab orang dewasa. Anak-anak juga dapat mengambil peran melalui tindakan sederhana yang memberikan dampak positif bagi sekitar.

Semangat mereka disebut menginspirasi karena dilakukan secara sukarela tanpa menunggu instruksi. Selain membersihkan lingkungan, aksi tersebut juga menjadi ajakan bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebiasaan membuang sampah sembarangan yang dapat menyebabkan banjir dan pencemaran air.

Fenomena “Pandawara Cilik” juga menjadi contoh bahwa edukasi lingkungan dapat dimulai sejak kecil. Dengan membangun kebiasaan menjaga kebersihan, anak-anak dapat ikut menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat.

 

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