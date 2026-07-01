Profil dan Pendidikan Veronika Lake, Anggota DPRD yang Dinonaktifkan Imbas Dugaan Intimidasi Dokter Icha

JAKARTA – Profil dan pendidikan Veronika Lake, anggota DPRD yang dinonaktifkan imbas dugaan intimidasi Dokter Icha. Veronika Lake menjadi sorotan setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memutuskan menonaktifkannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur. Langkah tersebut diambil menyusul mencuatnya dugaan intimidasi terhadap dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni atau Dokter Icha.

Nama Veronika ikut disebut dalam kasus tersebut karena ia berada di RSU Leona bersama dua anggota DPRD TTU lainnya saat menjenguk seorang pasien anak yang dirawat akibat gigitan ular berbisa.

Veronika membenarkan kehadirannya di rumah sakit tersebut. Menurutnya, kunjungan itu tidak direncanakan sebelumnya dan terjadi secara kebetulan setelah menghadiri kegiatan arisan istri anggota DPRD TTU di Kecamatan Insana pada 13 Juni 2026.

Dalam perjalanan pulang menuju Kefamenanu, ia menumpang kendaraan bersama dua anggota DPRD TTU dan seorang istri anggota dewan. Di tengah perjalanan, rombongan memutuskan singgah ke RSU Leona setelah salah satu anggota DPRD, Therensius Lazakar, ingin menjenguk keponakannya yang tengah menjalani perawatan.

Veronika mengatakan dirinya awalnya tetap berada di depan Instalasi Gawat Darurat (IGD) bersama istri salah satu anggota DPRD. Sementara itu, Therensius Lazakar dan Norbertus Tubani lebih dulu masuk ke ruang perawatan.