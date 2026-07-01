Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Profil dan Pendidikan Veronika Lake, Anggota DPRD yang Dinonaktifkan Imbas Dugaan Intimidasi Dokter Icha

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |11:40 WIB
Profil dan Pendidikan Veronika Lake, Anggota DPRD yang Dinonaktifkan Imbas Dugaan Intimidasi Dokter Icha
Profil dan Pendidikan Veronika Lake, Anggota DPRD yang Dinonaktifkan Imbas Dugaan Intimidasi Dokter Icha (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Profil dan pendidikan Veronika Lake, anggota DPRD yang dinonaktifkan imbas dugaan intimidasi Dokter Icha. Veronika Lake menjadi sorotan setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memutuskan menonaktifkannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur. Langkah tersebut diambil menyusul mencuatnya dugaan intimidasi terhadap dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni atau Dokter Icha.

Nama Veronika ikut disebut dalam kasus tersebut karena ia berada di RSU Leona bersama dua anggota DPRD TTU lainnya saat menjenguk seorang pasien anak yang dirawat akibat gigitan ular berbisa.

Veronika membenarkan kehadirannya di rumah sakit tersebut. Menurutnya, kunjungan itu tidak direncanakan sebelumnya dan terjadi secara kebetulan setelah menghadiri kegiatan arisan istri anggota DPRD TTU di Kecamatan Insana pada 13 Juni 2026.

Dalam perjalanan pulang menuju Kefamenanu, ia menumpang kendaraan bersama dua anggota DPRD TTU dan seorang istri anggota dewan. Di tengah perjalanan, rombongan memutuskan singgah ke RSU Leona setelah salah satu anggota DPRD, Therensius Lazakar, ingin menjenguk keponakannya yang tengah menjalani perawatan.

Veronika mengatakan dirinya awalnya tetap berada di depan Instalasi Gawat Darurat (IGD) bersama istri salah satu anggota DPRD. Sementara itu, Therensius Lazakar dan Norbertus Tubani lebih dulu masuk ke ruang perawatan.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/65/3227444/nadiem_makarim-hfaL_large.jpg
Profil dan Pendidikan Nadiem Makarim yang Divonis 10 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Chromebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/65/3227421/sondang-piaW_large.jpg
Profil dan Pendidikan Sondang Frishka Simanjuntak, Komnas Perempuan yang Sebut Penyekapan Wanita di Bandung Bukan Penyiksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/65/3227230/ginka-1YEp_large.jpg
Profil dan Pendidikan Ginka Febriyanti Ginting, Komisaris Muda PT Pertamina Retail yang Berusia 27 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/65/3226921/fatimah_azzahra-ie5f_large.jpg
Profil dan Pendidikan Fatimah Azzahra, Wakil Ketua BEM UI yang Jadi Sorotan Usai Adu Argumen soal MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/65/3226582/ariel_tatum-91fb_large.jpg
Profil dan Pendidikan Ariel Tatum, Artis Cantik yang Jadi Sorotan di Threads
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/65/3226263/kevin-egyF_large.jpg
Riwayat Pendidikan Kevin Gusnadi, Pacar Baru Ayu Ting Ting yang Resmi Go Public
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement