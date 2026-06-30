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Profil dan Pendidikan Nadiem Makarim yang Divonis 10 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Chromebook

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |19:37 WIB
Profil dan Pendidikan Nadiem Makarim yang Divonis 10 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Chromebook
Nadiem Makarim. (Foto: Arif Julianto/Okezone)
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PROFIL dan pendidikan Nadiem Makarim menarik diulas. Dia tengah jadi sorotan karena baru saja divonis 10 tahun penjara dalam kasus korupsi chromebook.

Nadiem Makarim sendiri diketahui mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sekaligus pendiri Gojek. Dia terseret kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan.

Menahan Tangis Usai Divonis 10 Tahun, Nadiem: Apakah Kebenaran Masih Ada Artinya?

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menyatakan Nadiem terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam pengadaan perangkat pendidikan tersebut yang berlangsung pada periode 2019–2022.

1. Profil Nadiem Makarim

Nadiem Anwar Makarim lahir pada 4 Juli 1984. Ia dikenal luas sebagai pendiri perusahaan teknologi transportasi daring Gojek. Perusahaan ini berkembang menjadi salah satu startup terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara.

Sebelum terjun ke dunia bisnis, Nadiem pernah bekerja di berbagai perusahaan internasional dan dikenal sebagai figur muda yang berfokus pada inovasi teknologi serta transformasi digital. Pada 2019, ia diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian melanjutkan jabatan sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi hingga 2024.

2. Pendidikan Nadiem Makarim

Nadiem punya latar pendidikan yang mentereng. Dia menempuh pendidikan sarjana di Brown University, Amerika Serikat, dengan jurusan Hubungan Internasional.

Setelah itu, ia melanjutkan studi pascasarjana di Harvard Business School. Namiem meraih gelar Master of Business Administration (MBA).

Latar belakang pendidikannya di bidang internasional dan bisnis menjadi salah satu modal penting dalam membangun Gojek. Perusahaannya pun berkembang sangat pesat.

 

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