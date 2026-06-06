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Daftar Jurusan Kuliah yang Berhubungan dengan AI, Apa Saja?

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |12:42 WIB
Daftar Jurusan Kuliah yang Berhubungan dengan AI, Apa Saja?
Berikut Daftar Jurusan Kuliah yang Berhubungan dengan AI. (Foto: Freepik)
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KECERDASAN buatan atau Artificial Intelligence (AI) menjadi salah satu teknologi yang berkembang paling pesat dalam beberapa tahun terakhir. AI kini digunakan di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, keuangan, pendidikan, hingga industri kreatif.

Tak heran, kebutuhan tenaga kerja yang memiliki kemampuan di bidang AI pun terus meningkat. Bagi calon mahasiswa yang tertarik berkarier di bidang teknologi masa depan, terdapat sejumlah jurusan kuliah yang dapat menjadi pintu masuk untuk mendalami AI.

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Dilansir dari laman California Miramar University, berikut 5 jurusan kuliah yang berhubungan dengan AI:

1. Teknik Informatika

Teknik Informatika menjadi salah satu jurusan yang paling erat kaitannya dengan pengembangan AI. Mahasiswa akan mempelajari pemrograman, algoritma, struktur data, hingga teknologi seperti machine learning, pengolahan citra digital, dan natural language processing (NLP).

Bekal tersebut menjadi fondasi penting untuk mengembangkan sistem cerdas yang mampu belajar dan mengambil keputusan secara otomatis.

2. Sistem Informasi

Kemudian, ada Sistem Informasi. Jurusan ini tidak hanya mempelajari teknologi informasi, tetapi juga bagaimana teknologi diterapkan dalam dunia bisnis dan organisasi.

Mahasiswa akan belajar analisis data, pengelolaan informasi, serta pengembangan aplikasi berbasis AI untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Lulusan jurusan ini banyak dibutuhkan sebagai analis sistem, konsultan teknologi, hingga pengembang solusi AI untuk bisnis.

 

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