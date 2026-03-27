5 Pekerjaan untuk Lulusan SMA Tanpa Pengalaman, Bisa Jadi Langkah Awal Karier

JAKARTA – Baru lulus SMA dan belum punya pengalaman kerja? Tenang, ada banyak pilihan pekerjaan yang bisa kamu coba tanpa harus memiliki gelar sarjana.

Di tengah persaingan kerja yang cukup ketat, peluang tetap terbuka lebar, apalagi jika kamu punya kemauan belajar dan sikap kerja yang baik. Berikut beberapa pekerjaan yang cocok untuk lulusan SMA sebagai langkah awal membangun karier:

1. Customer Service

Pekerjaan ini banyak dibutuhkan di berbagai perusahaan. Tugas utamanya adalah melayani pelanggan, menjawab pertanyaan, hingga menangani keluhan. Cocok untuk kamu yang komunikatif dan sabar.

2. Waiter/Waitress

Bidang pelayanan seperti restoran dan kafe juga terbuka untuk lulusan SMA. Selain mendapatkan penghasilan, kamu juga bisa belajar soal pelayanan, kerja tim, dan manajemen waktu.

3. Kurir

Seiring berkembangnya belanja online, kebutuhan kurir semakin meningkat. Pekerjaan ini cukup menjanjikan dari segi penghasilan dan cocok untuk kamu yang siap bekerja di lapangan.