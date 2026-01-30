Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Pendidikan Rully Anggi yang Digugat Cerai Boiyen Setelah 2 Bulan Menikah

Rani Hardjanti , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |07:16 WIB
Ini Pendidikan Rully Anggi yang Digugat Cerai Boiyen Setelah 2 Bulan Menikah
Ini Pendidikan Rully Anggi yang Digugat Cerai Boiyen Setelah 2 Bulan Menikah. (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Pendidikan Rully Anggi yang digugat cerai Boiyen setelah dua bulan menikah tergolong tinggi. Bahkan, ia telah menempuh pendidikan hingga jenjang S3.

Boiyen menjadi perhatian publik lantaran menggugat cerai suaminya yang memiliki gelar lengkap Dr. Rully Anggi Akbar, S.ST.Par., M.M.Par.

Hubungan asmara Boiyen dan Rully memang nyaris tak tersorot kamera pewarta. Keduanya juga tak pernah memamerkan kebersamaan di media sosial. Karena itu, pernikahan mereka cukup mengejutkan warganet.

Boiyen sempat menghebohkan publik dengan mengunggah deretan foto prewedding. Dengan latar Alun-Alun dan Pasar Beringharjo, Boiyen dan Rully memilih Yogyakarta sebagai lokasi pemotretan foto prewedding mereka.

Boiyen pun resmi menikah dengan Rully. Akad nikah digelar secara khidmat dalam nuansa adat Sunda di ICE BSD, Tangerang, Banten, pada Sabtu, 15 November 2025 sore. Boiyen terlihat cantik mengenakan kebaya putih dan siger perak. Sementara sang suami mengenakan beskap dan blangkon berwarna putih.

 

