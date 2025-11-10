Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Kak Seto Minta Pelaku Ledakan di SMAN 72 Jakarta Tetap Dihukum

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |21:53 WIB
Kak Seto Minta Pelaku Ledakan di SMAN 72 Jakarta Tetap Dihukum
Kak Seto Minta Pelaku Ledakan di SMAN 72 Jakarta Tetap Dihukum (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Psikolog anak Seto Mulyadi atau akrab disapa Kak Seto angkat bicara terkait kasus ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang menyebabkan puluhan siswa mengalami luka-luka, baik ringan maupun berat.

Kak Seto menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa mengerikan tersebut, terlebih karena terjadi di lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak-anak. Ia menegaskan bahwa meski pelaku diduga masih di bawah umur, proses hukum tetap harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku.

“Yang terpenting bagi saya adalah bagaimana kita mengambil tindakan konkret sesuai dengan koridor hukum yang berlaku,” ujar Kak Seto melalui akun Instagram-nya, @kaksetosahabatanak, Senin (10/11/2025).

Menurut Kak Seto, penegakan hukum harus tetap dilakukan terhadap pelaku kasus peledakan ini, namun dengan pendekatan yang mempertimbangkan usia pelaku. Ia menyebut bahwa kasus tersebut sebaiknya diproses berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang tidak hanya menekankan hukuman, tetapi juga pembinaan.

“Anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk yang terlibat dalam kasus ini, tetap harus diproses melalui Undang-Undang Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini juga membina, bukan semata-mata menghukum,” jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/624/3184739/viral-b7qJ_large.jpg
Kisah Siswa SD di Gowa yang Viral karena Hanya Membawa Bekal Ubi ke Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/624/3184314/sekolah-DlQN_large.jpg
Assembly SD Islam Al Azhar 1 Kebayoran Baru Angkat Tema 'Buku Ajaib Kebudayaan Indonesia'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/624/3184124/mendikdasmen-yKX5_large.jpg
Mendikdasmen: Digitalisasi Pembelajaran Sudah 75%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/624/3183392/sekolah-yI2x_large.jpg
Kapan Libur Sekolah Semester Ganjil 2025/2026? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/624/3183309/tka-7YnH_large.jpg
Kapan Nilai TKA SMA 2025 Resmi Keluar? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/624/3182964/sekolah-KwXM_large.jpg
Sertifikat Hasil TKA SMA 2025 Keluar Kapan?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement