UNW Mataram Gratiskan Biaya Kuliah untuk ASN, Begini Caranya

LOMBOK TENGAH - Universitas Nahdlatul Wathan (UNW) Mataram kembali menegaskan komitmennya dalam membuka akses pendidikan tinggi yang lebih luas dan inklusif. Hal ini ditunjukkan melalui kerja sama strategis dengan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Lombok Tengah, yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Senin, 3 November 2025 di Praya.

Dalam kolaborasi ini, UNW Mataram tidak hanya menghadirkan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) tetapi juga memberikan pembebasan biaya SPP dan UKT bagi peserta RPL sesuai dengan ketentuan program. Kebijakan ini menjadi wujud nyata kepedulian UNW Mataram dalam mendukung peningkatan kompetensi aparatur tanpa membebani biaya pendidikan.

Penandatanganan PKS dilakukan oleh Rektor UNW Mataram, H. Lalu Gede Syamsul Mujahidin, dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Lombok Tengah, H. Lalu Firman Wijaya.

Rektor UNW Mataram, H. Lalu Gede Syamsul Mujahidin menegaskan, pemberian pembebasan biaya pendidikan ini merupakan bagian dari kontribusi UNW Mataram untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kontribusi untuk bangsa dan negara.

“UNW Mataram ingin memastikan bahwa kesempatan melanjutkan pendidikan tidak terhalang oleh faktor biaya. Melalui program RPL, kami memberikan pengakuan terhadap pengalaman profesional ASN sekaligus menggratiskan SPP dan UKT sesuai ketentuan program. Ini adalah bentuk komitmen kami memberikan akses pendidikan yang inklusif,” ujarnya.