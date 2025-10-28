Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Angela Tanoesoedibjo: Inews Media Campus Connect Akan Keliling Indonesia

Agi Ilman , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |14:51 WIB
Angela Tanoesoedibjo: Inews Media Campus Connect Akan Keliling Indonesia
Angela Tanoesoedibjo: Inews Media Campus Connect Akan Keliling Indonesia. (Foto: Agi Ilman/IMG)
A
A
A

SUMEDANG – CEO Inews Media Group, Angela Tanoesoedibjo, mengungkapkan bahwa kegiatan Inews Media Campus Connect yang digelar di Universitas Padjadjaran (Unpad), Jatinangor, pada Selasa (28/10/2025), bukanlah yang pertama dan terakhir. Ia memastikan bahwa program literasi ini akan terus berlanjut dan digelar di berbagai kampus di Indonesia.

Angela menjelaskan, Campus Connect merupakan salah satu program Inews Media Group yang bertujuan memperkuat literasi di kalangan mahasiswa, mulai dari literasi digital, literasi keuangan, hingga pengembangan karier dan kreativitas.

“Campus Connect ini bukan yang pertama dan terakhir. Kami memang berencana untuk keliling, bahkan keliling Indonesia, bukan hanya di Jabodetabek atau sampai di Unpad saja,” ujar Angela.

Menurutnya, sejumlah kampus sudah masuk dalam daftar kunjungan Inews untuk tahun ini dan tahun depan. Ia bahkan membuka peluang bagi kampus lain yang ingin berkolaborasi.

“Kami sudah punya beberapa kampus yang akan kami kunjungi tahun ini, dan tahun depan akan lebih sering lagi. Jadi kalau ada kawan-kawan yang ingin mendaftarkan kampusnya, silakan saja hubungi kami. Kami sangat terbuka,” tuturnya.

 

