Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswa Unpad Antusias Ikuti Inews Media Group Campus Connect, Tertarik Jadi Reporter

Agi Ilman , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |14:45 WIB
Mahasiswa Unpad Antusias Ikuti Inews Media Group Campus Connect, Tertarik Jadi Reporter
Mahasiswa Unpad Antusias Ikuti Inews Media Group Campus Connect, Tertarik Jadi Reporter. (Foto: Agi Ilman/IMG)
A
A
A

SUMEDANG – Kegiatan Inews Media Group Campus Connect yang digelar di Universitas Padjadjaran (Unpad), Jatinangor, Selasa (28/10/2025), disambut antusias oleh para mahasiswa. Salah satu yang paling menarik perhatian peserta adalah profesi reporter.

Program yang diinisiasi oleh Inews Media Group ini menjadi ajang bagi mahasiswa untuk mengenal lebih dekat dunia media dan industri kreatif, termasuk kesempatan untuk mengikuti audisi I-Reporter.

Salah satu peserta, Yohana Firmania Putri Larosa (20), mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unpad, mengaku senang bisa mengikuti kegiatan ini.

“Casting di I-Reporter? Asyik sih ya, jadi bisa tahu gimana vibes-nya dan apa saja yang harus disiapkan kalau mau jadi live reporter,” ujar Yohana sambil tersenyum.

Meski senang, Yohana tidak menampik bahwa dirinya sempat gugup saat tampil di depan kamera.

“Deg-degan juga, sampai sekarang aja masih kerasa. Muka panas banget rasanya,” katanya jujur.

Ketika ditanya apakah tertarik menekuni profesi reporter, Yohana menyebut dirinya mulai terbuka dengan peluang tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184273//digitalisasi_di_sektor_maritim-czGQ_large.png
Pertamina Ungkap Proses Digitalisasi di Sektor Maritim Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184210//presiden_prabowo_subianto-ydBY_large.jpg
Prabowo Prioritaskan Pemerataan Digitalisasi Pendidikan hingga Daerah 3T
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/16/3183542//menkomdigi_meutya_hafid-0HXE_large.jpg
Menkomdigi Sebut Humas Jadi Navigator di Tengah Kebisingan Informasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/330/3183499//khotbah-Rm3x_large.jpg
Khutbah Jumat: Generasi Muda dan Penguatan Pengetahuan hingga Akhlak di Era Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/15/3183439//po_sinar_jaya-dh4P_large.jpeg
Tertinggal dari Malaysia dan Vietnam, Digitalisasi Bus di Indonesia Baru 50%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183172//ekonomi_digital-IXri_large.png
Ekonomi Digital RI Melesat, Omzet Dagang Online Diprediksi Tembus Rp6.025 Triliun
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement