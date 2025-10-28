Mahasiswa Unpad Antusias Ikuti Inews Media Group Campus Connect, Tertarik Jadi Reporter

SUMEDANG – Kegiatan Inews Media Group Campus Connect yang digelar di Universitas Padjadjaran (Unpad), Jatinangor, Selasa (28/10/2025), disambut antusias oleh para mahasiswa. Salah satu yang paling menarik perhatian peserta adalah profesi reporter.

Program yang diinisiasi oleh Inews Media Group ini menjadi ajang bagi mahasiswa untuk mengenal lebih dekat dunia media dan industri kreatif, termasuk kesempatan untuk mengikuti audisi I-Reporter.

Salah satu peserta, Yohana Firmania Putri Larosa (20), mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unpad, mengaku senang bisa mengikuti kegiatan ini.

“Casting di I-Reporter? Asyik sih ya, jadi bisa tahu gimana vibes-nya dan apa saja yang harus disiapkan kalau mau jadi live reporter,” ujar Yohana sambil tersenyum.

Meski senang, Yohana tidak menampik bahwa dirinya sempat gugup saat tampil di depan kamera.

“Deg-degan juga, sampai sekarang aja masih kerasa. Muka panas banget rasanya,” katanya jujur.

Ketika ditanya apakah tertarik menekuni profesi reporter, Yohana menyebut dirinya mulai terbuka dengan peluang tersebut.