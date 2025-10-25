Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Jadwal, Syarat dan Cara Daftar Beasiswa Penyelesaian Studi Doktor Dalam Negeri 2025

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 26 Oktober 2025 |12:40 WIB
Jadwal, Syarat dan Cara Daftar Beasiswa Penyelesaian Studi Doktor Dalam Negeri 2025
Jadwal, Syarat, dan Cara daftar Beasiswa Penyelesaian Studi Doktor Dalam Negeri 2025 (Foto: Freepik)
JAKARTA - Jadwal, syarat dan cara daftar beasiswa penyelesaian studi doktor dalam negeri 2025. Beasiswa Program Doktor Penyelesaian Studi di Dalam Negeri adalah beasiswa bergelar yang diperuntukan bagi mahasiswa doktoral yang telah melaksanakan ujian proposal disertasi atau sedang menyelesaikan disertasi pada program pendidikan doktor. 

Ruang lingkup pemberian Beasiswa Program Doktor Penyelesaian Studi di Dalam Negeri mencakup bantuan pembiayaan penelitian pada disertasi yang berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, serta diberikan dalam 1 (satu) tahap.

Jadwal Pendaftaran Dan Pengumuman Hasil 

Pendaftaran Beasiswa Program Doktor Penyelesaian Studi di dalam negeri dibuka, dengan jadwal sebagai berikut:

1 Pendaftaran 18 s.d. 26 Oktober 2025
2 Seleksi Administrasi 28 Oktober s.d 2 November 2025
3 Pengumuman Hasil 3 s.d 5 November 2025
4 Seleksi wawancara 6 s.d 9 November 2025
5 Pengumuman Hasil 10 s.d 12 November 2025
6 Registrasi ulang 17 s.d 20 November 2025

Syarat Pendaftar Beasiswa 


Pendaftar Beasiswa Program Doktor Penyelesaian Studi di Dalam Negeri wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

