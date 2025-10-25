Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral Bocah Terompet, Fauzan Ternyata Jago Adzan hingga Sirine Tot Tot Wok Wok 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Sabtu, 25 Oktober 2025 |16:10 WIB
Viral Bocah Terompet, Fauzan Ternyata Jago Adzan hingga Sirine Tot Tot Wok Wok. (Foto: IMG)
JAKARTA - Fauzan, bocah yang viral karena mampu menyuarakan bunyi terompet viral hingga diunggak klub-klub sepakbola Top Eropa. Terrnyata Fauzan juga jago menirukan suara adzan dan sirine tot tot wok wok. 

Bocah terompet yang viral di media sosial hingga diunggah oleh sejumlah klub sepakbola top dunia seperti duo Manchester, Liverpool, PSG, hingga Juventus. Akun resmi Premier League pun ikut membagikan video editan sang bocah yang dikombinasikan dengan momen-momen dramatis di lapangan hijau.

Ternyata bocah dengan nama Rahmat Fauzan, kelas 4 SD yang tengah menimba ilmu di Pondok Pesantren Al Basyariyah 1, di Jalan Cibaduyut, Kota Bandung, Jawa Barat ini memiliki prestasi lainnya. 
Fauzan memiliki kemampuan adzan yang baik dan memiliki suara sirine tot tot wok wok. 

Keunikan Ozan diketahui oleh gurunya yang sedang istirahat, dari keunikan tersebut gurunya pun mengunggah ke media sosial dan mendapatkan nilai positif dari warganet.

"Justru sebelu suara terompet, Fauzan juga sudah berprestasi dalam hal adzan," ujar Wakil Pimpinan Pesantren Al Basyariyah 1, KH. Moch Dede Miftahuddin AF, seperti dikutip Sabtu (25/10/2025). 

Video itu sontak viral dan menarik perhatian warganet Indonesia. Kolom komentar pun dipenuhi beragam reaksi lucu dan bangga dari netizen Tanah Air.

“Kan gua udah bilang, dunia ini tanpa Indonesia gak asik bro,” tulis akun Riski Lubis.

“Curiga admin MU orang Indo,” komentar akun ydhowira.

“Anak Indo emang paten,” tambah akun wangfir.

Tak hanya Manchester United, intro video bocah terompet itu juga digunakan oleh klub-klub besar dunia lainnya seperti West Ham United, PSG, Atletico Madrid, hingga Liverpool.

 

