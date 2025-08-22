Kapan Insentif Guru Honorer 2025 akan Cair? Ini Besaran dan Cara Ceknya

JAKARTA – Kapan insentif guru honorer 2025 akan cair? Ini besaran dan cara ceknya. Pertanyaan soal kapan insentif guru honorer tahun 2025 cair akhirnya terjawab. Pemerintah telah menyiapkan jadwal pencairan yang dilakukan secara bertahap mulai Agustus hingga September 2025.

Pencairan insentif guru non-ASN dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama diberikan pada Agustus untuk guru yang sudah aktivasi rekening sebelum Juli. Sementara tahap kedua dijadwalkan September bagi guru yang melakukan aktivasi setelah Juli.

Besaran insentif yang diterima guru honorer formal tahun 2025 adalah Rp2,1 juta per tahun dan dicairkan sekali dalam satu tahap. Sebelumnya, insentif mencapai Rp3,6 juta per tahun yang disalurkan per semester.

Bagi guru penerima, pencairan akan langsung masuk ke rekening yang sudah dibuat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Namun, rekening tersebut wajib diaktivasi maksimal 30 Januari 2026. Jika tidak, maka dana akan otomatis dikembalikan ke kas negara.