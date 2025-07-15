Apakah Guru Honorer Juga Dapat BSU 2025? Baca Penjelasan Berikut

Apakah Guru Honorer Juga Dapat BSU 2025? Baca Penjelasan Berikut (Foto: Freepik)

JAKARTA - Apakah guru honorer juga dapat BSU 2025? Pertanyaan soal siapa saja yang menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 ramai diperbincangkan. Selain itu banyak guru honorer menantikan kabar apakah mereka termasuk dalam kelompok penerima manfaat program ini.

Kabar baik bagi para guru honorer. Pemerintah menyatakan bahwa guru honorer memiliki peluang untuk menerima BSU 2025. Pada skema penyaluran tahun ini, pemerintah tidak hanya menargetkan pekerja formal swasta, tetapi juga memasukkan guru honorer sebagai salah satu kelompok penerima prioritas.

Kebijakan BSU pada guru honorer digunakan untuk merespons beban ekonomi yang dialami para tenaga pendidik non-ASN. Tercatat, sebanyak 565.000 guru honorer di bawah naungan Kemendikbud Ristek dan Kementerian Agama ditetapkan sebagai calon penerima BSU. Penyaluran dana sebesar Rp600.000 akan diberikan satu kali per orang. Penyaluran ini dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Juli 2025.

Syarat Lengkap BSU 2025 untuk Guru Honorer

Untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran, guru honorer wajib memenuhi sejumlah kriteria yang telah ditetapkan. Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi:

- Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK

- Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai 30 April 2025

- Batas Penghasilan dengan gaji di bawah Rp3.500.000 per bulan atau sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) / Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di wilayah masing-masing.

- Status Kepegawaian ataupun Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, atau Polri.

- Tidak Menerima bantuan sosial lain dari pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), atau Kartu Prakerja.

- Memiliki rekening bank yang aktif untuk proses penyaluran dana.

- Belum pernah menerima insentif atau tunjangan sejenis dari pemerintah sebelumnya.