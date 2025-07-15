Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Apakah Guru Honorer Juga Dapat BSU 2025? Baca Penjelasan Berikut

Yoga Prabowo Pongdatu , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |14:25 WIB
Apakah Guru Honorer Juga Dapat BSU 2025? Baca Penjelasan Berikut
Apakah Guru Honorer Juga Dapat BSU 2025? Baca Penjelasan Berikut (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Apakah guru honorer juga dapat BSU 2025? Pertanyaan soal siapa saja yang menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 ramai diperbincangkan. Selain itu banyak guru honorer menantikan kabar apakah mereka termasuk dalam kelompok penerima manfaat program ini.

Kabar baik bagi para guru honorer. Pemerintah menyatakan bahwa guru honorer memiliki peluang untuk menerima BSU 2025. Pada skema penyaluran tahun ini, pemerintah tidak hanya menargetkan pekerja formal swasta, tetapi juga memasukkan guru honorer sebagai salah satu kelompok penerima prioritas.

Kebijakan BSU pada guru honorer digunakan untuk merespons beban ekonomi yang dialami para tenaga pendidik non-ASN. Tercatat, sebanyak 565.000 guru honorer di bawah naungan Kemendikbud Ristek dan Kementerian Agama ditetapkan sebagai calon penerima BSU. Penyaluran dana sebesar Rp600.000 akan diberikan satu kali per orang. Penyaluran ini dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Juli 2025.

Syarat Lengkap BSU 2025 untuk Guru Honorer

Untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran, guru honorer wajib memenuhi sejumlah kriteria yang telah ditetapkan. Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi:

-    Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK

-    Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai 30 April 2025

-    Batas Penghasilan dengan gaji di bawah Rp3.500.000 per bulan atau sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) / Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di wilayah masing-masing.

-   Status Kepegawaian ataupun Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, atau Polri.

-    Tidak Menerima bantuan sosial lain dari pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), atau Kartu Prakerja.

-    Memiliki rekening bank yang aktif untuk proses penyaluran dana.

-    Belum pernah menerima insentif atau tunjangan sejenis dari pemerintah sebelumnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/624/3164738/rupiah-MHeJ_large.jpeg
Kapan Insentif Guru Honorer 2025 akan Cair? Ini Besaran dan Cara Ceknya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/624/3136997/guru-o6Ch_large.jpg
Bantuan Guru Honorer 2025 Cair Kapan? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/08/65/2483349/p2g-nilai-pemerintah-masih-setengah-hati-beri-afirmasi-ke-guru-honorer-pada-seleksi-pppk-KYGYJFsqSF.jpeg
P2G Nilai Pemerintah Masih Setengah Hati Beri Afirmasi ke Guru Honorer pada Seleksi PPPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/07/65/2482980/ke-ntb-menteri-nadiem-bermalam-di-rumah-guru-honorer-MuSxX6AdeN.jpg
Ke NTB, Menteri Nadiem Bermalam di Rumah Guru Honorer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/25/65/2315754/ambar-susanti-sosok-guru-honorer-honor-minim-bukan-alasan-padam-semangat-mengajar-sFyZGuhwW4.jpg
Ambar Susanti, Sosok Guru Honorer: Honor Minim Bukan Alasan Padam Semangat Mengajar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/25/65/2315729/nadiem-hampir-satu-generasi-di-dunia-terganggu-pendidikan-03CfnwgkCj.jpg
Nadiem: Hampir Satu Generasi di Dunia Terganggu Pendidikan
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement