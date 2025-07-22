Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

10 Ucapan Hari Anak Nasional 2025 yang Penuh Harapan dan Makna

Muhammad Alfahrezy Rhomadon , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |18:47 WIB
10 Ucapan Hari Anak Nasional 2025 yang Penuh Harapan dan Makna
10 Ucapan Hari Anak Nasional 2025 yang Penuh Harapan dan Makna (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA -  10 ucapan Hari Anak Nasional (HAN) ke-41 yang penuh harapan dan makna. HAN kembali di peringati  pada 23 Juli 2025 peringatan ini wajib di isi dengan kalimat penuh makna, dan motivasi.

Kementrian pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (Kemen PPPA) merilis pedoman Hari Anak Nasional Ke -41 di situs web resminya. Yang di isi dengan kegiatan dan program pengintegrasian Anak Indonesia.

Apa itu Hari Anak Nasional (HAN)

Dilansir dari pedoman Kementrian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMEN PPPA), Selasa (22/7/2025), Hari anak nasional merupakan Program dengan tujuan agar semua pihak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, serta menumbuhkan rasa melindungi anak dari kekerasan, melalui partisipasi dalam Peringatan HAN bagi seluruh pihak sehingga memberikan dampak nyata bagi seluruh anak Indonesia.

Anak sekolah

Dengan tema Anak Hebat, Indonesia Kuat menuju Indonesia Emas 2045 dari tema tersebut maka di harapkan bahwa Program kegiatan hari anak nasional dapat di jadikan sebuah komitmen Masyarakat dan pemerintah Bersama dalam menjaga dalam mewujudkan dan menjamin kualitas dan keberlangsungan hidup serta perkembangan anak, baik secara fisik, mental, emosional dan sosial.

10 ucapan Hari Anak Nasional ke-41 2025

1.      Semua Anak berhak tersenyum dan tertawa setiap harinya. Selamat Hari Anak Nasional 2025!

2.      Belajar, bermain, dan nikmatilah hal-hal kecil, layaknya seorang anak. Selamat Hari Anak Nasional 2025!

3.      Setiap anak perlu dipeluk, dibimbing, dan ditemani. Selamat Hari Anak Nasional 2025!

4.      Selamat Hari Anak Nasional 2025! Sayangilah mereka seperti kamu menyayangi diri sendiri dengan penuh cinta.

 

Halaman:
1 2
