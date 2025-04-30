Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ini 9 Kebiasaan Baik agar Anak Tumbuh Cerdas

Nadzre Ayyara Fadl , Jurnalis-Rabu, 30 April 2025 |17:03 WIB
Ini 9 Kebiasaan Baik agar Anak Tumbuh Cerdas
Ini 9 Kebiasaan Baik agar Anak Tumbuh Cerdas (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Kebiasaan baik berikut bisa membuat anak tumbuh cerdas. Sebagai orang tua tentunya akan sepenuhnya memberikan hal yang terbaik untuk sang buah hati.

Namun perlu diketahui bahwa orang tua harus menanamkan kebiasaan yang positif untuk anak. Berikut 9 kebiasaan baik agar anak tumbuh cerdas dilansir dari Times of India, Rabu (30/4/2025):

1. Kebiasaan di pagi hari akan mengembangkan pola pikir serta perilaku anak

Kebiasaan di pagi hari seperti membaca, olahraga, serta makanan bergizi dapat meningkatkan kecerdasan, fokus dan kesejahteraan emosional.

2. Bangun pagi lebih awal

Mengajak anak untuk biasa bangun pagi lebih awal akan membantu kedisiplinan mereka, menikmati dalam memulai suatu hal, serta dapat memberikan mereka waktu lebih untuk melakukan aktivitas stimulasi otak anak.

3. Dahulukan dengan meminum air putih

Memulai hari dengan meminum air putih untuk rehidrasi tubuh sang anak, hal ini dapat meningkatkan fungsi otak dan metabolisme mereka serta membantu anak untuk siap melakukan sebuah aktivitas.

4. Mengonsumsi sarapan yang bergizi

Makanan yang seimbang kaya akan protein, serat, serta lemak baik dapat meningkatkan konsentrasi serta daya ingat anak.

5. Berlatih teknik pernapasan dalam

Mengajarkan anak untuk melakukan teknik pernapasan dalam di pagi hari dapat menurunkan tingkat stres, mempertajam fokus, dan ketenangan anak sehingga membantu mereka untuk menjalankan aktivitas seharian.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/65/3174100/udang-Ykoq_large.jpg
Mengenal Cesium-137, Zat Radioaktif yang Ditemukan di Udang Cikande
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/65/3168089/einstein-grqj_large.jpg
Daftar Penemuan Terlarang yang Seharusnya Tak Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/65/3144535/planet-P8yI_large.jpg
Ada Planet Baru Terdeteksi di Batas Tata Surya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/65/3141367/atom-R9pS_large.jpg
Terungkap! Foto Pertama Atom Tunggal Jadi Terobosan Besar di Dunia Sains
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/65/3139252/gajah-t79G_large.jpg
Tahukah Kamu, Gajah Takut dengan Semut? Ini Penjelasan Ilmiah yang Jarang Diketahui!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/65/3138940/gajah-YS6D_large.jpg
Benarkah Gajah Bisa Menangis? Ini Fakta Mengejutkannya
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement