Ini 9 Kebiasaan Baik agar Anak Tumbuh Cerdas

JAKARTA – Kebiasaan baik berikut bisa membuat anak tumbuh cerdas. Sebagai orang tua tentunya akan sepenuhnya memberikan hal yang terbaik untuk sang buah hati.

Namun perlu diketahui bahwa orang tua harus menanamkan kebiasaan yang positif untuk anak. Berikut 9 kebiasaan baik agar anak tumbuh cerdas dilansir dari Times of India, Rabu (30/4/2025):

1. Kebiasaan di pagi hari akan mengembangkan pola pikir serta perilaku anak

Kebiasaan di pagi hari seperti membaca, olahraga, serta makanan bergizi dapat meningkatkan kecerdasan, fokus dan kesejahteraan emosional.

2. Bangun pagi lebih awal

Mengajak anak untuk biasa bangun pagi lebih awal akan membantu kedisiplinan mereka, menikmati dalam memulai suatu hal, serta dapat memberikan mereka waktu lebih untuk melakukan aktivitas stimulasi otak anak.

3. Dahulukan dengan meminum air putih

Memulai hari dengan meminum air putih untuk rehidrasi tubuh sang anak, hal ini dapat meningkatkan fungsi otak dan metabolisme mereka serta membantu anak untuk siap melakukan sebuah aktivitas.

4. Mengonsumsi sarapan yang bergizi

Makanan yang seimbang kaya akan protein, serat, serta lemak baik dapat meningkatkan konsentrasi serta daya ingat anak.

5. Berlatih teknik pernapasan dalam

Mengajarkan anak untuk melakukan teknik pernapasan dalam di pagi hari dapat menurunkan tingkat stres, mempertajam fokus, dan ketenangan anak sehingga membantu mereka untuk menjalankan aktivitas seharian.