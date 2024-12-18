Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Apakah IQ Tinggi dan Kecerdasan Anak Turunan dari Ibu? Ini Faktanya

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |17:47 WIB
Apakah IQ Tinggi dan Kecerdasan Anak Turunan dari Ibu? Ini Faktanya
Apakah IQ Tinggi dan Kecerdasan Anak Turunan dari Ibu? Ini Faktanya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Apakah IQ tinggi dan kecerdasan anak turunan dari ibu? ini faktanya. Sebagian argumen peneliti bahwa IQ tinggi dan kecerdasan anak turunan dari ibu dan bukan ayah.
Yang paling bertanggung jawab atas IQ anak didasarkan pada beberapa penelitian lama yang menunjukkan bahwa banyak gen kunci yang terkait dengan kecerdasan berada pada kromosom X.
Walaupun beberapa penelitian menunjukkan bahwa sekitar setengah dari IQ kita berasal dari gen yang kita warisi, penelitian terbaru belum dapat menemukan gen mana pun yang secara sendirinya mempunyai efek signifikan terhadap kecerdasan.
Dilansir dari berbagai sumber pada Rabu (18/12/2024), Okezone telah merangkum IQ tinggi dan kecerdasan anak turunan dari ibu, sebagai berikut.
IQ Tinggi dan Kecerdasan Anak Turunan dari Ibu
Para peneliti di University of Washington menemukan bahwa ikatan emosional yang aman antara ibu dan anak sangat penting bagi pertumbuhan beberapa bagian otak. Mereka menganalisis cara sekelompok ibu berhubungan dengan anak-anak mereka selama tujuh tahun.
Para peneliti kemudian menemukan bahwa anak-anak yang mendapat dukungan emosional dan kebutuhan intelektualnya terpenuhi memiliki hipokampus 10 persen lebih besar, yaitu rata-rata 13 kali lebih besar daripada anak-anak yang ibunya tidak dekat secara emosional. Hipokampus adalah area otak yang terkait dengan memori, pembelajaran, dan respons stres.

 

Ikatan yang kuat dengan ibu dianggap dapat memberikan rasa aman bagi anak yang memungkinkan mereka menjelajahi dunia, dan rasa percaya diri untuk memecahkan masalah. Selain itu, ibu yang berbakti dan penuh perhatian cenderung membantu anak memecahkan masalah, yang selanjutnya membantu mereka mencapai potensi mereka.
Tentu saja, tidak ada alasan mengapa ayah tidak dapat memainkan peran pengasuhan yang sama besarnya seperti ibu. Dan para peneliti menunjukkan bahwa serangkaian sifat yang ditentukan oleh gen lainnya seperti intuisi dan emosi yang dapat diwariskan dari ayah juga merupakan kunci untuk membuka potensi kecerdasan.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/65/3183927/kampus-tZhi_large.jpg
Majukan Penelitian dan Ilmiah, Ada Wadah Baru bagi Jurnal Akademik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/65/3174100/udang-Ykoq_large.jpg
Mengenal Cesium-137, Zat Radioaktif yang Ditemukan di Udang Cikande
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/65/3168089/einstein-grqj_large.jpg
Daftar Penemuan Terlarang yang Seharusnya Tak Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/65/3144535/planet-P8yI_large.jpg
Ada Planet Baru Terdeteksi di Batas Tata Surya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/65/3141367/atom-R9pS_large.jpg
Terungkap! Foto Pertama Atom Tunggal Jadi Terobosan Besar di Dunia Sains
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/65/3139252/gajah-t79G_large.jpg
Tahukah Kamu, Gajah Takut dengan Semut? Ini Penjelasan Ilmiah yang Jarang Diketahui!
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement