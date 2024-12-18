Apakah IQ Tinggi dan Kecerdasan Anak Turunan dari Ibu? Ini Faktanya

JAKARTA - Apakah IQ tinggi dan kecerdasan anak turunan dari ibu? ini faktanya. Sebagian argumen peneliti bahwa IQ tinggi dan kecerdasan anak turunan dari ibu dan bukan ayah.

Yang paling bertanggung jawab atas IQ anak didasarkan pada beberapa penelitian lama yang menunjukkan bahwa banyak gen kunci yang terkait dengan kecerdasan berada pada kromosom X.

Walaupun beberapa penelitian menunjukkan bahwa sekitar setengah dari IQ kita berasal dari gen yang kita warisi, penelitian terbaru belum dapat menemukan gen mana pun yang secara sendirinya mempunyai efek signifikan terhadap kecerdasan.

Dilansir dari berbagai sumber pada Rabu (18/12/2024), Okezone telah merangkum IQ tinggi dan kecerdasan anak turunan dari ibu, sebagai berikut.

IQ Tinggi dan Kecerdasan Anak Turunan dari Ibu

Para peneliti di University of Washington menemukan bahwa ikatan emosional yang aman antara ibu dan anak sangat penting bagi pertumbuhan beberapa bagian otak. Mereka menganalisis cara sekelompok ibu berhubungan dengan anak-anak mereka selama tujuh tahun.

Para peneliti kemudian menemukan bahwa anak-anak yang mendapat dukungan emosional dan kebutuhan intelektualnya terpenuhi memiliki hipokampus 10 persen lebih besar, yaitu rata-rata 13 kali lebih besar daripada anak-anak yang ibunya tidak dekat secara emosional. Hipokampus adalah area otak yang terkait dengan memori, pembelajaran, dan respons stres.

Ikatan yang kuat dengan ibu dianggap dapat memberikan rasa aman bagi anak yang memungkinkan mereka menjelajahi dunia, dan rasa percaya diri untuk memecahkan masalah. Selain itu, ibu yang berbakti dan penuh perhatian cenderung membantu anak memecahkan masalah, yang selanjutnya membantu mereka mencapai potensi mereka.

Tentu saja, tidak ada alasan mengapa ayah tidak dapat memainkan peran pengasuhan yang sama besarnya seperti ibu. Dan para peneliti menunjukkan bahwa serangkaian sifat yang ditentukan oleh gen lainnya seperti intuisi dan emosi yang dapat diwariskan dari ayah juga merupakan kunci untuk membuka potensi kecerdasan.

