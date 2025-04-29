Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Cara Pelajar Manfaatkan Teknologi AI untuk Bahasa Mandarin

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 29 April 2025 |23:55 WIB
Cara Pelajar Manfaatkan Teknologi AI untuk Bahasa Mandarin
Teknologi AI (Foto: Okezone)
JAKARTA – Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) semakin membuka lebar peluang di berbagai bidang. Salah satunya yakni untuk belajar hingga kompetisi Bahasa Mandarin.

Universitas Bunda Mulia (UBM), Jakarta dan ChineseRd menggelar kompetisi membaca puisi berbahasa Mandarin. Ajang ini diikuti lebih dari 1.800 peserta dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini juga menggunakan teknologi AI.

1. Bersaing di Dunia Internasional

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Bunda Mulia Hilarius Bambang Winarko menyatakan kompetisi ini tentunya merupakan bagian dari upaya Universitas Bunda Mulia untuk mendukung program pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Di mana, lanjut dia hal ini diharapkan mampu bersaing di dunia internasional dengan kemampuan berbahasa Mandarin yang baik.

“Suksesnya acara ini mencerminkan antusiasme tinggi masyarakat Indonesia dalam mempelajari bahasa Mandarin. Selanjutnya, kami berkomitmen untuk terus menghadirkan program inovatif yang mendukung pendidikan bahasa dan budaya Mandarin di Indonesia,” ujarnya di Jakarta, Selasa (29/4/2025).

 

Halaman:
1 2
